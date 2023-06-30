Российского хоккеиста в Польше арестовали по обвинению в шпионаже

Агентство внутренней безопасности Польши сообщило об аресте по обвинению в шпионаже хоккеиста из России, игравшего за местную команду. По утверждению спецслужбы, спортсмен, имя которого не раскрывается, собирал информацию об объектах критической инфраструктуры в интересах российской внешней разведки.

Подозреваемый был задержан в Силезском воеводстве на юге страны ещё 11 июня и через два дня арестован судом в Люблине, однако известно об этом стало только 30 июня, — сообщает Польское агентство печати. Имя хоккеиста не раскрывается.

В составе польской команды первого дивизиона "Заглембе" из Сосновца в Силезии с 2021 года выступает 20-летний российский защитник Максим Сергеев. У него 2 (очка в 23 матчах, в России он играл за юниорские команды "Химика" и ХК "Балашиха".

Арестованный спортсмен — четырнадцатый обвиняемый в шпионаже в пользу России, задержанный в рамках одного дела. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Москва арест не комментировала.

По версии следствия, группа российских агентов наблюдала за перемещением грузов по железным дорогам, готовила диверсии и вела пропаганду против НАТО, Польши и политики польского правительства. В ноябре в Польше должны пройти парламентские выборы.