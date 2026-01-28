Spiegel: в Германии проводят обыски в Deutsche Bank

Сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции Германии провели обыски в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне и Берлине, сообщает Der Spiegel.

По данным источников издания, дело связано с компаниями, принадлежащими российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Он находится в санкционном списке Евросоюза с весны 2022 года.

Расследование проводят "в отношении пока неизвестных лиц и сотрудников Deutsche Bank", сообщила журналистам прокуратура Франкфурта-на-Майне. Следствие считает, что кредитная организация в прошлом поддерживала деловые связи с зарубежными компаниями, которые могли быть использованы для отмывания денег.

Deutsche Bank подтвердил проведение следственных действий в своих помещениях и заявил о полном сотрудничестве с властями, но отказался комментировать детали.

Адвокат Абрамовича заявил изданию, что его "клиенту неизвестно о каких-либо расследованиях" немецких властей.

Роман Абрамович после российского вторжения в Украину был внесен в Британии, где он жил, в санкционный список в связи с его предполагаемой близостью к президенту России Владимиру Путину. Санкции предусматривали заморозку активов. В общей сложности суды Джерси заморозили активы бизнесмена на сумму больше пяти миллиардов фунтов.

В декабре прошлого года власти Великобритании потребовали от Абрамовича направить на "любую помощь" Украине средства от продажи футбольного клуба "Челси" в размере больше двух миллиардов фунтов, а также 150 млн фунтов процентов, которые с 2022 года заморожены на банковском счете его компании Fordstam. Передача средств в фонд помощи Украине была одним из условий завершения сделки по продаже лондонского клуба после того, как Абрамович попал под санкции.