Спикер Джонсон: билль о помощи Украине будет вынесен на голосование

Палата представителей Конгресса США рассмотрит на этой неделе несколько законопроектов, которыми предусматривается выделение военной помощи Израилю, Украине и другим союзникам Соединенных Штатов. Об этом объявил в понедельник спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон.

По словам Джонсона, он намерен представить на рассмотрение законодателям несколько законопроектов: о выделении средств Израилю на оборонные расходы, о финансировании военной помощи Украине, о помощи Тайваню и другим американским союзникам, об условиях возвращения Украиной в будущем части средств, выделенных Соединенными Штатами, финансировании помощи Киеву за счет продажи замороженных в США российских государственных активов.

"Мы знаем, что за нами наблюдает весь мир, ожидая нашей реакции, ­– заявил Майк Джонсон. – Террористы, тираны, ужасные лидеры вроде Путина, Си, иранцев смотрят готова ли Америка поддержать своих союзников и выступить в защиту своих интересов во всем мире – и мы это сделаем".

Законопроект о выделении военной помощи Украине, Израилю, Тайваню и другим союзником Соединенных Штатов был внесен в Палату представителей осенью прошлого года. Однако спикер Джонсон отказывался давать ему ход под давлением группы консервативных законодателей-республиканцев, часть которых выступала против поддержки Украины, другая часть требовала от Белого дома в качестве предварительного условия принятия жестких мер по защите границ страны от нелегальных мигрантов. В январе верхняя Палата Конгресса Сенат одобрила законопроект, в рамках которого Украине будет выделена военная помощь на 60 миллиардов долларов. Большинство конгрессменов готовы были поддержать подобный законопроект. Главным препятствием оставался отказ Майка Джонсона представить законопроект на рассмотрение Палаты представителей. Решение Джонсона внести в Палату представителей несколько отдельных законопроектов рассматривается как уступка консервативным республиканцам, которые требовали возможности проголосовать по каждому документу.

Как пишут американские СМИ, в последние недели Майк Джонсон и публично и в частных разговорах выражал решимость обеспечить выделение помощи Украине. Предложение выделить часть помощи Киеву в виде долгосрочных кредитов, готовность пойти на конфискацию активов российского Центрального банка – попытка спикера найти компромисс с консервативно настроенными республиканцами. Тем не менее, успех плана спикера Палаты представителей пока не гарантирован. Против него уже высказались несколько республиканцев, в том числе видный критик Джонсона Марджори Тэйлор Грин, которая назвала предложение спикера "мошенничеством" и пригрозила внести в Палату представителей представление о смещении Джонсона с поста спикера.