Спикер Джонсон поддержал помощь Украине – но с "инновациями"

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майкл Джонсон заявил, что после пасхальных каникул, завершающихся 9 апреля, нижняя палата Конгресса займётся законопроектом о помощи Украине. По словам Джонсона, его принятие сопряжено с трудностями, поскольку силы в Палате представителей распределены почти поровну, и для одобрения документа необходима поддержка законодателей от обеих партий. "Мы будем продвигать продукт, но я думаю, что он будет иметь некоторые важные нововведения", – сказал Джонсон.

В качестве примера таких нововведений он привёл возможность предоставления Украине помощи в виде кредитов. При этом он сослался на мнение бывшего президента и предполагаемого кандидата в президенты от республиканцев на выборах в этом году Дональда Трампа. "Даже президент Трамп говорил о кредитной концепции, где... мы не просто предоставляем помощь. Мы устанавливаем такие отношения, чтобы они могли вернуть её нам, когда придет время", − сказал спикер. Издание The Hill отмечает, что такой подход могли бы поддержать республиканцы – сторонники Трампа в Конгрессе. В то же время, в Киеве отнеслись к этой идее скептически.

Ещё одна идея, о которой упомянул Джонсон – возможность конфискации и передачи Украине ныне замороженных российских активов. "Если вы сможете использовать конфискованные активы российских олигархов для того, чтобы украинцы могли бороться против них же, это просто сказка", - цитирует The Hill слова спикера. Соответствующий законопроект, внесённый республиканцами, предусматривает арест активов не неких "олигархов", а Банка России. Белый дом, как сообщалось, в принципе не против этой инициативы, но считает, что она не имеет особого смысла без соответствующих действий со стороны ЕС, где российских замороженных активов намного больше, чем в США.

Белый Дом призывает Палату представителей принять версию законопроекта о помощи Украине на сумму более 60 миллиардов долларов, одобренную ранее Сенатом. Однако из слов Джонсона следует, что он намерен добиваться или включения в законопроект поправок, или принятия нового документа. В этом случае принятый Палатой представителей законопроект снова должен быть одобрен Сенатом. Это будет означать затягивание принятия документа.

Тем не менее, глава Комитета по вопросам разведки Палаты представителей республиканец Майк Тернер ранее в воскресенье заявил, что поддержка Украины будет иметь "подавляющую поддержку" после возвращения Конгресса к работе, а Джонсон обещал сделать этот вопрос приоритетным.

Ряд крайне правых республиканцев при этом выступают против любой помощи Украине и угрожают Джонсону отставкой в случае, если тот договорится с демократами о принятии законопроекта. Демократы, однако, дали понять, что могут и не поддержать отставку спикера-республиканца в этих обстоятельствах.

Несколько дней назад сообщалось о телефонном разговоре президента Украины Владимира Зеленского со спикером Джонсоном. "Быстрое одобрение американской помощи Украине Конгрессом имеет жизненно важное значение. Мы признаем, что в Палате представителей существуют разные точки зрения о том, как следует действовать, но ключевым является сохранение вопроса помощи Украине в качестве объединяющего фактора", – говорилось в сообщении Зеленского на платформе Х. О конкретных результатах разговора не сообщалось.