Зеленский: задержка военной помощи дорого обошлась Украине

Задержка в утверждении 60 миллиардов военной помощи США дорого обошлась Киеву. Об этом в разговоре с The Washington Post заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы потеряли полгода. <…> Мы больше не можем терять время. Украина не может быть политическим вопросом между партиями", — отметил Зеленский. Он уточнил, что критики помощи Киеву не понимают сути войны.

По словам Зеленского, отсутствие поддержки со стороны США будет означать отсутствие у Украины противовоздушной обороны, ракет "Пэтриот" и 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. В условиях дефицита оружия украинская армия может проводить лишь ограниченные наступательные операции, сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос журналиста об атаках украинских беспилотников на российскую энергетическую инфраструктуру, президент отметил, что реакция американских официальных лиц на это "не была положительной". Вместе с тем, по словам Зеленского, Вашингтон не может ограничивать Украину в использовании её собственного оружия.

"Мы использовали свои беспилотники. Никто не может сказать нам, что этого делать нельзя", — подчеркнул украинский президент. Он уточнил, что Украина может предотвратить российские атаки на свою энергосистему, только заставив Россию заплатить аналогичную цену.

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