Спикер Палаты общин канадского парламента Энтони Рота принёс извинения за приглашение к депутатам ветерана войск СС. 98-летний Ярослав Гунька был встречен стоячей овацией во время визита президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский выступил перед обеими палатами канадского парламента в пятницу, 22 сентября, в присутствии премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Президент Украины поблагодарил Оттаву за поддержку Украины во время российского вторжения, заявив, что Канада "всегда была на светлой стороне истории". Его выступление несколько раз встречали стоячей овацией.

Рота представил собравшимся 98-летнего Гуньку, предложив поприветствовать его как героя Второй мировой войны , "воевавшего за независимость Украины от российских агрессоров тогда и продолжающего поддерживать военных сейчас".

Гунька — ветеран 14-й добровольческой пехотной дивизиции, подразделения войск СС нацисткой Германии в годы Второй Мировой войны. Канада воевала тогда на другой стороне. Несколько правозащитных и еврейских организаций осудили выступление и овацию.

"Еврейская община Канады твёрдо стоит на стороне Украины в её войне против российской агрессии. Но мы не можем молчать, когда обеляются преступления, совершенные украинцами во время Холокоста ", - говорится в заявлении Центра по делам Израиля и евреев. Выступление активно используется российской пропагандой. Российский посол в Оттаве Олег Степанов заявил, что потребует от Канады разъяснений случившегося.

В заявлении Роты сказано, что он единственный несёт ответственность за появление Гуньки перед депутатами и Зеленским. "Никто, включая коллег-парламентариев и делегацию Украины, не знал о моем намерении [представить ветерана войск СС] и о моих высказываниях до того, как я их произнес", — сказано в тексте.