Список КПРФ на выборах возглавит Зюганов - в восьмой раз подряд

Партийный список КПРФ на выборах в Госдуму возглавит лидер партии Геннадий Зюганов. Такое решение принял съезд партии в четверг. Для 77-летнего Зюганова это будут восьмые выборы в Госдуму, он депутат нижней палаты российского парламента с момента её создания в 1993 году.

В федеральную часть списка КПРФ войдут 15 человек. На втором месте депутат, бывший космонавт Светлана Савицкая, на третьем директор "Совхоза имени Ленина", бывший кандидат в президенты Павел Грудинин.

Региональную группу по Москве возглавит Валерий Рашкин, он же баллотируется по одному из одномандатных округов в российской столице. Ещё в одном московском округе баллотируется Анастасия Удальцова, жена координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова, который сам не может баллотироваться из-за судимости.

Партия не стала выдвигать в Саратовской области местного депутата и популярного блогера Николая Бондаренко в округе, где баллотируется глава Госдумы Вячеслав Володин. Бондаренко выдвинут кандидатом в другом округе. Агентство ТАСС цитирует первого секретаря Саратовского областного комитета КПРФ Ольгу Алимову. Она сказала, что такое решение приняли из-за якобы низких шансов Бондаренко на победу против Володина, который, по её словам, "известен и уважаем". При этом сам Бондаренко заявлял, что готов к конкуренции с председателем Думы.

На съезд, который проходил в Подмосковье, не пустили сопредседателя партии "Справедливая Россия — За правду" Захара Прилепина. Об этом сообщает ТАСС. Прилепин рассказал, что планировал выступить на съезде и предложить коммунистам создать лево-патриотическую коалицию, подписав меморандум о сотрудничестве. Писатель приехал без предупреждения, сумел пройти на территорию подмосковного оздоровительного комплекса "Снегири", но на само собрание его не пустили.

Геннадий Зюганов ранее отнёсся к объединению партии Прилепина со "Справедливой Россией" скептически, назвав новое предвыборное объединение кремлёвским проектом.

Ранее свой предвыборный список утвердила "Единая Россия". В него не вошли ни президент Владимир Путин, ни глава партии Дмитрий Медведев, ни глава правительства Михаил Мишустин. Во главе списка 5 человек, в том числе министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Это основной день голосования - согласно решению ЦИК, оно начнётся уже 17 сентября и будет продолжаться три дня. Решение обосновали эпидемией COVID-19.