Сопредседателя партии "Справедливая Россия — За правду" Захара Прилепина не пустили на предвыборный съезд КПРФ. Об этом сообщает ТАСС. Прилепин рассказал, что планировал выступить на съезде и предложить коммунистам создать лево-патриотическую коалицию, подписав меморандум о сотрудничестве.



Писатель приехал без предупреждения, сумел пройти на территорию подмосковного оздоровительного комплекса "Снегири", но на само собрание его не пустили. Позже он поговорил по телефону с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, который пояснил, что решения о выступлениях на съездах партии принимаются коллегиально. По словам Прилепина, Зюганов выразил готовность к переговорам о сотрудничестве. Однако пресс-секретарь лидера КПРФ, отрицает это. Прилепин выбрал свой путь со "Справедливой Россией", с Геннадием Семигиным, (основатель «Патриотов России»), с которым КПРФ "точно не пути, мы были уже с ним по пути", сказал РБК пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко.





Партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова, "За правду" Захара Прилепина и "Патриоты России" Геннадия Семигина объединились в феврале. По словам Миронова, речь идёт об "объединении левопатриотических сил", которое поборется на выборах в Госдуму осенью "как минимум за второе место".

Геннадий Зюганов отнёсся к объединению партии Прилепина со "Справедливой Россией" скептически, назвав новое предвыборное объединение кремлёвским проектом.

Писатель Захар Прилепин известен в России своей ультрапатриотической позицией. Бывший активист запрещённой в России Национал-большевистской партии с начала вооруженного конфликта на востоке Украины активно поддерживал пророссийских сепаратистов. Писатель работал заместителем командира одного из подразделений сепаратистов "ДНР".