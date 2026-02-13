Спортивный суд отклонил иск украинского скелетониста против МОК

Спортивный арбитражный суд отклонил иск украинского скелетониста Владислава Гераскевича против Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации бобслея и скелетона. Спортсмен оспаривал свою дисквалификацию из-за "шлема памяти".

"Мы подтверждаем, что свобода самовыражения разрешена на Олимпиаде, но не на месте соревнований. Судья выслушала аргументы обеих сторон и приняла решение в соответствии с руководящими принципами МОК", – сказал генсекретарь суда Мэтью Рид.

12 февраля МОК дисквалифицировал Гераскевича и не позволил ему принять участие в зимней Олимпиаде из-за отказа спортсмена подчиниться решению о запрете использовать на соревнованиях шлем с фотографиями украинских спортсменов, погибших в ходе войны с Россией. В МОК заявили, что решение связано не с месседжем, который хотел передать спортсмен, а с самим фактом нарушения правил.

Гераскевич заявил, что он не нарушил никаких правил и "имели полное право выступать в этом шлеме наравне с другими спортсменами, которые делали что-то похожее в последние дни". Он подчеркнул, что шлем "не нёс политического контекста".

Президент Украины Владимир Зеленский тоже раскритиковал МОК и поблагодарил спортсмена "за чёткую позицию". Он отметил, что именно Россия нарушает олимпийские принципы, в том числе продолжая боевые действия во время Игр. Позднее стало известно, что Зеленский наградил Гераскевича орденом Свободы. В президентском указе говорится, что спортсмен отмечен "за самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество и патриотизм в отстаивании идеалов свободы и демократических ценностей".

Дисквалификацию Гераскевича также осудили многие лидеры других государств.

