Споры с чучелом. Иван Беляев - о полемике в интернете

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Давно понятно, что в спорах не рождается истина, а лишь портятся отношения. Это всегда было заметно, но ещё ярче проявилось в последний год, когда противники нападения на Украину, собственно, особенно и не спорят со сторонниками войны (многие сами не хотят вступать в такие разговоры, а идейные милитаристы их и слушать не будут), а вместо этого лишь ожесточённо и без особой пользы спорят друг с другом. Сам я довольно мало участвую в сетевых спорах (в основном берегу нервы), но при этом довольно много их читаю. Совсем не претендуя на универсальный рецепт исправления нравов, всё же обращу внимание на два обстоятельства, которые мне кажутся важными для ведения полемики в сети (не считая, конечно, того, что и обычную вежливость никто не отменял).

Первое: спор лучше вести с живым собеседником, а не соломенным чучелом. Старайтесь сужать мысленный образ своего собеседника, адресата или объекта критики до него самого, а не расширять его до бесконечности, не отождествлять его с какой-то сконструированной социальной группой. Огромное количество энергии в интернете уходит просто на наклеивание и переклеивание одних и тех же убогих ярлыков: "белые пальто", "хорошие русские", "уехавшие", "оставшиеся".

Не перегружайте смыслом ни одну отдельно взятую реплику

Конечно, у любого человека есть масса идентичностей. У меня их десятки осознаваемых самим мной и сотни тех, что можно мне при желании приписать. Точно так же обстоит дело и с вами. Но именно потому, что этих идентичностей много, человек не равен ни одной из них. Если бы мы чаще понимали, что живой человек по ту сторону экрана - это в первую очередь его собственные мысли, взгляды и жизненный опыт, а не аскриптивный, как сказали бы социологи, статус, то мы бы чаще говорили с подлинным, а не воображаемым собеседником (кстати, в очном общении, как мне кажется, это даётся намного проще). Но на практике, наоборот, я вижу, как некоторых известных комментаторов совершенно лишают их частного положения, превращая чуть ли не в отдельный социальный институт.

Второе: не перегружайте смыслом ни одну отдельно взятую реплику. Конечно, жалобы на "вырванность из контекста" это любимая увёртка демагогов, а каждому человеку стоило бы ответственнее относиться к сказанному или написанному, но хорошо бы и принять новую информационную реальность. Даже рядовые люди, как говорится, ноунеймы, могут производить огромное количество контента. Тем более это касается публичных спикеров. Любая отдельно взятая фраза может звучать зло, провокативно, двусмысленно или просто нелепо, она при этом совершенно не является политическим завещанием на века. Скорее всего, где-то ещё эта же мысль развёрнута глубже и лучше, иногда вполне возможно, что автор дезавуировал свои слова или принёс извинения, а фейсбук или твиттер так и носится неделями с каким-нибудь скриншотом.

В каком-то смысле оба этих пункта объединяются в один. Стоит исходить из презумпции того, что любой текст или комментарий на вашем экране - лишь единичное, а отнюдь не исчерпывающее высказывание одного частного лица (а не говорящей его устами социальной группы "эмигрантов, желающих быть большими украинцами, чем сами украинцы" или "русских либералов, осудивших войну в Украине, но как-то недостаточно резко". Осознание этой частности позволит куда лучше сформулировать свои претензии или возражения, и более того - с таким отношением куда легче просто промотать дальше и вообще не вступать в споры (а это, кстати, тоже отнюдь не худшее, что вы можете сделать в интернете).

Иван Беляев – журналист Радио Свобода



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