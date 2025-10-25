"Справедливая Россия - За правду" стала просто "Справедливой Россией"

Партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" сменила название. Делегаты партийного съезда поддержали предложение её лидера Сергея Миронова и вернули партии прежнее наименование - "Справедливая Россия".

Сам Миронов, возглавляющий партию с момента её создания в 2006 году, вновь был избран её председателем. Посты сопредседателей упразднены, бывший сопредседателем партии писатель и военнослужащий Захар Прилепин стал заместителем председателя, наряду с Русланом Татариновым. Первым заместителем Миронова стал Александр Бабаков.

"Справедливая Россия", представленная в Госдуме лояльная Кремлю и поддерживающая войну в Украине политическая сила, перед выборами в Думу в 2021 году объединилась с партиями "Патриоты России" Геннадия Семигина и "За правду" Захара Прилепина и включила наименования этих партий в своё официальное название. Теперь от этого решено отказаться. В преддверии съезда ряд СМИ писали о том, что Прилепин покинет не только пост сопредседателя, но, возможно, и саму партию. Сам писатель говорил, что намерен вновь отправиться на войну в Украину и уже подписал контракт с Минобороны. Ряд телеграм-каналов писал о потере сторонниками Прилепина влияния в партии. Однако он всё же был избран заместителем Сергея Миронова.

На съезде выступил заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, зачитавший приветствие от Владимира Путина. В нём особо отмечается "активное участие членов партии, сторонников партии в ходе специальной военной операции", то есть войны в Украине.

Сам Сергей Миронов и другие публичные лица партии активно поддерживают войну, призывают к ещё большему ужесточению политики в отношении Запада и либеральной оппозиции.