"Обмакнул Путина в помойку". Рунет – о новом романе Проханова

В России в который раз за последнее время репрессии обрушились на сторонников режима – на этот раз жертвой стал ультрапатриот Александр Проханов, писатель и главный редактор газеты "Завтра".

В августе этого года Проханов выпустил роман "Лемнер". Главный герой, Михаил Лемнер, похож на создателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, погибшего в загадочной авиакатастрофе после мятежа, устроенного из-за несогласия с Кремлем в вопросе о реформе российской армии для более эффективной войны против Украины.

В романе описан и Владимир Путин – как циничный убийца всех стоящих у него на пути, пытающийся сохранить молодость с помощью крови девственниц.

Спустя некоторое время после выхода книги она, наконец, попалась на глаза цензорам. В итоге роман убрали из магазинов, а в Москве отменили его презентацию.

Проханов попытался оправдаться, но дело, как предполагает общественность, идет к признанию романиста "иноагентом" – а ведь всего лишь в июне этого года он получал из рук Путина звание "Герой труда".

"Трудятся воины в окопах Донбасса, трудится рабочий на оборонном заводе в три смены, создавая лучшие в мире танки, самолёты, трудятся монахи в монастырях, денно и нощно молясь у алтарей за сбережение нашей Родины, трудится Президент, трудитесь Вы, Владимир Владимирович. И все эти труды, вместе взятые, соединённые в один огненный фокус, позволят нам приблизиться к нашей мечте – создать наше божественное бессмертное русское государство", – говорил тогда Проханов на церемонии вручения наград в Кремле.

Ненормативная лексика в этом обзоре заменена на звездочки редакцией.

Ксения Ларина

Презентацию новой книги Проханова, посвященной Пригожину, в Москве отменили, а бумажные версии исчезли из продажи. В ней российский президент хранит тела врагов в кабинете и насыщается кровью девственниц.

Эхо приводит несколько цитат из опрометчивого шедевра Проханова.

Это про президента земли русской. Не в бровь, а в глаз!

"Раз в месяц Леонид Троевидов омолаживался, полностью менял кровь. Из Пекина ему присылали фарфоровую вазу с розовыми пиявками. Этих пиявок насыщали кровью китайских девственниц. Пиявки присасывались к его телу, пили его утомлённую кровь, вливая взамен девственную свежесть. Укусы розовых пиявок были нежные, как поцелуи".

А это про персонажа Антона Светлова по кличке Светоч, всемогущего серого кардинала Кремля, кукловода, организатора политических убийств ( как пишут, это не Пригожин, впрочем, кажется, в этом романе все персонажи немного Пригожины!)

"Антон Ростиславович Светлов узурпировал власть в России. Он держит Президента Троевидова на сильно действующих снотворных. Президент вечно спит. Он слаб, не может управлять государством. Светоч держит его в бункере, и мы не знаем, жив ли Президент.

Светоч создал двойников Президента, отыскал их среди мелких воришек, торгующих крадеными телефонами. Сделал им пластические операции, обучил президентским жестам, этому фирменному взмаху левой руки. Двойникам вживили в гортань модулятор звука, и теперь их голоса не отличимы от голоса Президента.

Эти куклы ведут заседания Совета Безопасности, принимают у послов верительные грамоты, целуются с девушками на площадях. Государственный переворот, в котором Светоч винит "партию западников", уже совершён. У нас нет Президента. Нами правит Светоч из-за спины послушных говорящих кукол"

Вот главный герой Лемнер Михаил Соломонович, организатор ЧВК "Пушкин":

Троевидов-Путин выглядит не "великим вождём", а некрофилом-вурдалаком

"Лемнер ощутил буйную мощь. От неё взбухли мускулы, расширилось сердце, воля устремилась в Кремль, где изувер и мучитель Светоч держал в колбах заспиртованных мучеников, что погибли во имя Великого Перехода. Он был готов мчаться в казарму подразделения "Пушкин", поднимать "пушкинистов" и вести их на Кремль. Но в едком тумане сгоравшего железа, в ядовитых дымах алхимической лаборатории проплыл восхитительный образ".

А это - сам Проханов, только из романа другого писателя - Владимира Сорокина)

"С воплями-завываниями вбегает в кабак Пархановна, известная кликуша московская. Толстопуза она, кривонога, нос картошкой, сальные пряди над угреватым лбом трясутся, на груди икона с Юрой Гагариным сияет, на животе за кушаком поблескивает позолоченный совок" (с)

Андрей Мальгин

Говорят, писатель Проханов проштрафился: выпустил художественное произведение о Пригожине. Презентацию отменили, книжку отправили из магазинов на склады. На фоне этих неприятностей Проханов опубликовал у себя в газете колонку о взаимоотношениях литературы и власти, призвав государство относиться к писателю более терпимо.

Колонка начинается с жалостливого описания того, как автор вынужден рыться в мусорном контейнере.

"...Вот событие, заставившее моё сердце с болью замереть и несколько секунд не биться. В контейнере с мусором я отыскал две книги: том с произведениями Бунина и мемуары маршала Жукова. Они лежали в контейнере, засыпанные хламом, и сами являлись хламом, если хламом могут являться иконы. Божественные тексты Бунина, непревзойдённая красота русской словесности — это икона, на которую молились поколения русских людей, прикладывались к ней в час уныния и беды или восхитительной благодати... Мемуары маршала Жукова — это рассказ о грозной, страшной, великой священной войне, в которой русский народ одолел ад земной, сокрушил его, великой кровавой жертвой одержал божественную победу и стал народом-победоносцем, народом святым, народом райским. Две эти выброшенные на помойку драгоценные книги есть акт богохульства и иконоборчества...

Нынешняя российская власть поднялась из контейнера с прахом. Этим прахом была вся разгромленная, осквернённая советская цивилизация с её великой индустрией, могучим оружием, космическими достижениями, стоцветной культурой — всё было брошено в гигантский контейнер между трёх океанов, подлежало утилизации. И из этой мёртвой материи, которую отправляли в крематорий, чудесным, непредсказуемым образом вырвалось новое русское государство, подтверждая таинственный закон о русском историческом воскрешении, о пасхальной русской истории. И это новое, робкое, беззащитное государство, стряхивая с плеч картофельную кожуру, стало облекаться в доспехи...

И вот наконец государство вспомнило о писателях, об этой огромной массе благородных, просвещённых творческих людей, которые ещё недавно составляли цвет нации, ставили перед народом высшие проблемы бытия. Сегодня писатели влачат жалкое существование, забытые народом, который перестал читать книги.

Угасание литературы, случившееся мгновенно, в одночасье с крушением Советского Союза, есть страшный урон, нанесённый русской цивилизации. И государство почувствовало этот урон, почувствовало отсутствие русских писателей рядом с ракетчиками, покорителями Арктики, солдатами СВО, добывающими победу.

Был воссоздан на новом основании Союз писателей России. Возглавил Союз Владимир Мединский, рафинированный интеллигент, историк и писатель... Прошло полгода, и писатели получили отобранный у них чудесный особняк с белыми колоннами и фронтоном. Писательский союз возвращает себе собственность, расхищенную бессовестными коммерсантами и духовными мародёрами. У Союза писателей появляются деньги, на которые воссоздаётся рухнувшая было структура, питаются региональные организации, проводятся писательские конференции, совершаются поездки на линию фронта...

Союз писателей СССР был рождён по воле Сталина, у его истоков стояли Горький и Шолохов. Разноцветная, как лоскутное одеяло, российская словесность была собрана воедино, крепко сшита, и писателям было предложено проповедовать и воспевать государство. Писатели десятилетиями безоговорочно выполняли данное им поручение. Тех, кто блистательно выполнял поручения, награждали и поощряли, делали их духовными лидерами. Тех, кто не справлялся, отодвигали в сторону, отбраковывали. А тех, кто мешал, просто уничтожали. Сталинский Союз писателей СССР существовал как слуга государства долгие годы...

Блаженны времена, когда взгляды художников и вождей совпадают. Именно в эти моменты возникает цивилизация. И горе вождям и художникам, когда их взгляды радикально расходятся, и в этом конфликте гибнут и вождь, и художник, кровоточат государство и литература... Дай Бог, чтобы государство не искало в новой когорте писателей своих противников и врагов, не считало их неблагодарными вольнодумцами, относилось к литературе как таинственной форме жизни, которую нужно познавать и лелеять".

Олег Филоненко

Проханов, седой дедушка-сталинист, под конец жизни сорвался и выдал такой финт ушами, что у кремлёвских крыс зачесалось в самых неподходящих местах. Захерачил роман "Лемнер" про "вампира в Кремле". Герой, ясное дело, списан с Пригожина — но это ещё цветочки. Главный удар достался лично Путину, только под псевдонимом Леонид Троевидов. И там этот Троевидов-Путин выглядит не "великим вождём", а натуральным ё*аным некрофилом-вурдалаком: держит в кабинете трупы врагов и омолаживается, высасывая свежую кровь китайских девственниц. Автор описывает, как пиявки, насаженные на тело "правителя", пьянели от девственной плоти и впивались так, будто целовались. То есть Проханов фактически обмакнул Путина в помойку, да ещё и с литературным вывертом.

Проханов фактически обмакнул Путина в помойку, да ещё и с литературным вывертом

Мало того — в книге прямо сказано, что личный охранник Путина замазан во всех самых жирных мразотах последних десятилетий: взрывы жилых домов, гибель "Курска", политические убийства. Это уже не намёк, это чистое "да пошёл ты нахер со своей властью и мифами". Издатели, видимо, сначала ржали, думая, что дед пишет безобидные стариковские фантазии. Даже тираж успели напечатать. Но когда кто-то в последний момент реально вчитался — у верхушки подгорело так, что бумагу чуть не жгли прямо на складе. Итог: книги изъяли в спешке, презентацию отменили "по соображениям безопасности". А самого Проханова теперь аккуратно прессуют, бьют по голове, чтоб больше не лез с такими выкрутасами. Но, по сути, дед плюнул Кремлю в рожу — и сделал это громко, грязно и смачно.

Ответ самого Проханова не заставил себя ждать.

Вокруг романа "Лемнер" разгорается скандал. Либеральные остроумцы, кто в Израиле, кто в Париже, кто в Венеции, выхватывают из книги фразы, в которых иронично и зло говорится о герое романа президенте Троевидове - в нём остроумцы усмотрели образ нынешнего президента России. Слова, прямо скажем, не сахар. Но дело в том, что эти слова излетают не из уст автора, не от имени пишущего роман художника, а вложены в уста одного из самых отрицательных персонажей романа, которого потом убивают, топят в ледяной проруби- проруби русской истории, куда топят всех отрицательных героев романа, включая и Лемнера- слабой копии Евгения Пригожина. Либеральные остроумцы разгоняют эти фразы по социальным сетям, желая навлечь на автора романа гнев государства. Желают использовать фактор книги как инструмент давления на власть. Удастся ли превратить "Лемнера" в очередного "Доктора Живаго", не берусь судить".

Моя публичная позиция предельно ясна: я – государственник, вижу в президенте России Путине олицетворение русской истории на её восходящем витке, когда волею президента Россия от великих потрясений восходит к величию.

Сможет ли это запоздалое объяснение отвести от Проханова угрозу реальных репрессий? Публика в этом сомневается.

Елена Наволоцкая

Проханов начал оправдываться за свой роман "Лемнер"

Писатель заявил, что разошедшиеся негативные цитаты о Путине из книги (в романе – Леонид Леонидович Троевидов) принадлежат отрицательному персонажу, который по ходу действия "умерщвляется":

"Либеральные остроумцы разгоняют эти фразы по социальным сетям, желая навлечь на автора романа гнев государства. Желают использовать фактор книги как инструмент давления на власть. Удастся ли превратить "Лемнера" в очередного "Доктора Живаго", не берусь судить", – написал Проханов.

Напомним, что за "Доктора Живаго" Борис Пастернак получил Нобелевскую премию. Сейчас "Лемнер" Проханова пропал из книжных магазинов, в Московском доме книги была отменена его презентация.

Приведем цитаты, о которых говорит Проханов:

"Ему навстречу шёл Президент Леонид Леонидович Троевидов. Вылитый император Александр Первый. Царственная осанка, мягкое округлое лицо, светлые бакенбарды, голубые, как талая вода, глаза чуть навыкате".

"Сейчас вокруг колокольни бежала золотая строка из сожжённой десятой главы Евгения Онегина: "Властитель слабый и лукавый, плешивый щёголь, враг труда, нечаянно пригретый славой, над нами царствовал тогда". Михаил Соломонович обнаружил в этом описании намёк на Президента Леонида Леонидовича Троевидова".

"Президент Леонид Леонидович Троевидов пёкся о своём здоровье. Катался на горных лыжах, играл в ночной хоккей, нырял за амфорами, ловил рыбу в таёжных реках и увлекался художественной гимнастикой. Правда, особым образом, хотя и по олимпийской программе. Раз в месяц омолаживался, полностью менял кровь. Переливание крови совершалось согласно китайской методике. Ею поделился с Леонидом Леонидовичем Председатель Коммунистической партии Китая. Он присылал ему из Пекина чудесную фарфоровую вазу с розовыми пиявками. Их выращивали в лазурных прудах Летнего императорского дворца. Этих пиявок насыщали кровью китайских девственниц. Получая из Пекина китайский подарок, Леонид Леонидович затворялся, наполнял ванну тёплой, пахнущей лавандой водой, погружался голый в ванну. Из фарфоровой вазы с изображением золотого дракона он выпускал в ванну розовых пиявок. Пиявки мгновенно прилипали к его телу с ног до головы. Они присасывались к Леониду Леонидовичу, пили его утомлённую кровь, вливая взамен кровь китайских девственниц. Укусы розовых пиявок были нежные, как поцелуи. Они убаюкивали. Леонид Леонидович блаженно засыпал в тёплой воде, насыщаясь девственной чистотой и свежестью". (Текст написан от лица сотрудника Администрации президента.)

"Началась эра двойников Президента. Светоч (глава охраны Троевидова) создал индустрию двойников, как создают птицефабрики или фермы для откорма скота. Их было множество, двойников, созданных под копирку. Они наводнили страну. Выступали, заседали, встречались с послами, спускали на воду подводные лодки, принимали роды у матерей-одиночек, награждали героев, катались на горных лыжах, играли в ночной хоккей. Они говорили без умолку и днём и ночью. Иногда одновременно в разных местах. Народ восхищался своим Президентом. Светоч правил Россией с помощью двойников. Их создавали на конвейерах, в специальных лабораториях, искусственным оплодотворением яйцеклеток. Яйцеклетку брали у Ксении Сверчок, а семя у африканских юношей, которым рассказывали о прекрасной белой женщине, и те извергали семя. Зародышей взращивали в инкубаторах. Чтобы достичь абсолютного сходства с Президентом Троевидовым, в инкубаторах звучал голос Троевидова, его знаменитая Мюнхенская речь. Эмбрионы слышали эту речь и обретали сходство с Президентом. Двойники работали на износ и скоро изнашивались. старели, менялись в лице. Им делали подтяжки, убирали припухлости у глаз, надували губы. На некоторое время это продлевало срок службы, но потом они выходили из строя. Их убирали и заменяли свежими. Утомлённых, израсходованных двойников отправляли на озеро Ильмень. Там они устраивали прощальные игрища, однополые соития, а потом умирали, как умирают осенние бабочки".

Дмитрий Милин

Писатель Александр Проханов не исключил возможность своего включения в российский реестр иноагентов на фоне скандала вокруг его нового романа "Лемнер", презентации которого начали массово отменять, а его продажи — внезапно прекращать: "Я думаю, что мне многое, что припишут: может даже повесят иноагента, я не знаю. Мы же не вправе планировать реакцию на наше произведение".

Писатель также отрицает, что в его романе у героев есть прямые реальные прототипы: "А персонажи романа, они все-таки не являются прямыми копиями, поэтому может быть это и Чубайс, да, а вот Светоч, это собирательное лицо и не надо в нем искать Сечина или Миллера, его там просто нет. Или Чурленис — это не Кириенко и даже не Сурков, это просто некая функция, которая присутствует в нашем общественном сознании.

В нем обязательно присутствуют люди, которые олицетворяют либеральный пласт и недавнюю либеральную победу, а есть жесткие государственники, которые сегодня представлены силовиками, а есть люди более тонкие, которые присутствуют между теми и теми, манипулируют ими и устанавливают баланс.

Вот эти три силы присутствуют в нашем обществе, и на этом треугольнике держится сегодняшнее общество. Шатко, но держится" — рассказал он RTVI.

Андрей Плахонин

В российских социальных сетях отчаянный спор, отделается ли Проханов статусом иноагента, или по неосторожности отравится Новичком. Вполне халяльный с точки зрения национал-патриотов и Кремля без пяти минут после смерти классик на старости лет неожиданно ударился в революционеры, выведя в своем новом романе персонаж президента России, в котором, несмотря на совершенно непохожую фамилию угадывается нынешний почти что Маршал Победы России. Сами посудите, в романе президент России приходит к власти приказав взорвать дома, он виновен в гибели экипажа российской подводной лодки, а из совсем комических подробностей, спустя четверть века у власти он омолаживается с помощью крови китайских девственниц, которую регулярно присылает ему в пиявках лидер Китая.

Так что, сами понимаете, Проханову в последний момент отменили презентацию, и срочно изъяли книги из продажи.

Главный вопрос, а как вообще эту книгу разрешили

Тут конечно главный вопрос, а как вообще эту книгу разрешили. Подозреваю, не читая. - По отзывам из московских книжных магазинов перед изъятием из продажи собственно продажи равнялись нулю. Ну как-то не принято стало читать бредни Проханова. Не только среди единомышленников-сторонников СВО, но даже у его редакторов и цензоров.

Игорь Поночевный

Путинское чучело Александр Проханов разродился новым творением "Лемнер", которое тут же запретили и изъяли из продаж. Любопытства ради скачал.

Боже, какая чудовищная графомания с явным антисемитским душком (Лемнер — это фамилия главного героя, Михаила Соломоновича, поставляющего москвичам проституток и телохранителей)! Кровь идет из глаз при чтении этого скудоумного малограмотного бреда лубянского пропагандона.

Чудовищная графомания с явным антисемитским душком

На первой же странице: "суровые телохранители, увешЕнные (вместо "увешАнные") рациями и оружием". Представляете себе телохранителя, увешАнного рациями? И я не представляю. И такая бредятина с ошибками — по всему тексту.

Гасан Гусейнов

Впервые я увидел А. Проханова в 1971 году.

Как сейчас помню, я сидел в лоджии у Гринбергов и читал мемуары Сен-Симона, а на столе И.Л. лежала книга А. Проханова "Иду в путь мой". Предисловие к ней написал Юрий Трифонов, а от критика Гринберга Проханов и издательство хотели получить рецензию.

- Это идет новое поколение, - сказал Гринберг, - поколение могильщиков советской литературы. Оно сожжет ее, снова подпалив старые экспрессионистские метафоры. Но этого нельзя никому говорить.

Сам И.Л. так никогда об этом и не написал, к сожалению. Даже что-то хвалебное опубликовал.

Но сейчас дело не в этом. Совсем не в этом. По прошествии десятилетий выясняется, что из-под пера Проханова - к величайшей обиде и к стыду многих так называемых либералов позднесоветской закваски - вышло несколько произведений большой силы.

Правда, это, как правило, сочинения совсем короткие. У большинства читателей до них может и руки никогда не дойдут. А ведь без этого трудно будет понять, чем жила эта страна между двумя ударами - роспуска СССР конца 1980-х - начала 1990-х гг. и весьма вероятного в самом близком будущем роспуска текущей РФ.

Многие комментаторы вспомнили, что Путин и раньше представал в книгах Проханова не в лучшем свете.

Сергей Медведев

К дню рождения фигуранта

ПУТИН УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, КАК НАДУВНОЙ КРОКОДИЛ

"Как быстро из крохотного крапивного семечка вырастает огромная жалящая крапива. Как скоро из капельки бациллоносной слизи развивается страшная, уносящая жизни эпидемия. Как стремительно возвысился Путин. Не было у него заслуг перед Отечеством. Он не построил ни одного дворца, не изобрел ни единой машины, не осчастливил человечество богооткровенным словом.

Он — не Гитлер, не Ганди, не Мать Тереза, поражавшие воображение современников. Он — даже не принцесса Ди, обожаемая за пороки, бриллианты и форму породистых бедер, к которым мог прикоснуться плебей.

Его назначили, ввинтили, как шурупчик. Продолжают отверткой вворачивать в гнилушки российской государственности, скрепляя им золоченый стульчак, на котором сидит Ельцин.

Его назначили "преемником", скинув щелчком Степашина, кругленького, как шарик витамина "С". Он должен был остановить Скуратова, который на серебряном подносе показывал всему свету швейцарские счета президента, купчие на недвижимость предприимчивой дочки, накопления кремлевского "реставратора" Бородина, крылатые доллары "Аэрофлота", унесенные из России ветром Березовского.

Вокруг Барвихи начинал гореть лес, и Путина использовали, как огнетушитель.

Александр Проханов. "Завтра", 26.10.1999, #43 (308)

Марат Гельман

Прилепин, который просто обожествляет Проханова, в сложной теперь ситуации.

Некоторые, впрочем, уверены, что Проханов сознательно пошел на провокацию для раскрутки своего романа и не пророчат ему в связи с этим особых проблем. Другие, напротив, не сомневаются, что писатель перегнул палку.

Дарья Митина

Если кто из вас думал, что Проханов это такой дед, попивающий кефир на даче в вытянутых трениках, то обломитесь. Дед велик и дед жжОт.

Замутил такую раскрутку своей книжки, что все кремлёвские, некремлёвские и антикремлёвские пиарщики, мордоделы, маркетологи, криэйторы и прочая шелупонь грустно посасывает в тени мощного прохановского пуза. Все их технологии оказались унылым фуфлом на фоне прохановской ракеты, за два дня улетевшей в стратосферу.

Учитесь, сынки!!!

Андрей Никулин

Сеть полнится пересказами сюжета нового прохановского романа с настолько сочными деталями частной жизни одного лидера большой империи, что цитировать их в канале несколько стремно. Желающие могут найти в сети.

Однако же стоит сделать простой вывод - что "великий геополитик" на деле настолько не ловит мышей, что не способен разобраться не то, что в происходящем на иных континентах, но и у себя дома.

И, на склоне лет, подзабыл, что здесь можно, а что нельзя.

Вот так проходит земная слава.

Впрочем - похоже, что неумение рефлексировать реальность - проблема не одного конкретного "геополитика", а многих представителей этой непростой профессии. И если Проханов отвечает только за себя, то некоторые ставят на кон миллионы людей.

Наталья Кочелаева

У меня, разумеется, ко всему прочему какая-то легкая форма прозопагнозии - долгое время я путала Прилепина и Проханова, ну то есть я знала, что одно из них старик с животом, а другой молодой и лысый, но деяния их у меня сливались в один хоровод.

К ним примешивался еще и Пригожин. Оба Пригожиных. И где-то там болтался Дугин, которого я тоже временами с кем-то путала.

Надо сказать, персонажи не старались облегчить мне ситуацию, действуя максимально однообразно, да еще и в одном поле. Один Пригожин только пошел до конца и выбыл из этой игры - пожертвовал собой человек! И вот теперь Проханов написал книгу про Пригожина, и книгу изымают из магазинов, а Прилепин снялся в фильме про Пригожина зчркнт и фильм провалился в прокате.

Андрей Моденов

Бунт интеллектуалов в Московии? Сначала величайший русский писатель современности Проханов опубликовал книгу, содержащую в себе гнусную клевету на Путина. А теперь русский православный философ Дугин начал ругать республиканскую форму правления. Тем самым он усомнился в святости князей Александра Невского и Довмонта Псковского, которые возглавляли Новгородскую и Псковскую республики. Также можно вспомнить канонизированных византийских императоров, которые приходили к власти в результате выборов и переворотов.

Дугин: "Самая большая проблема это Республика. Совершенно порочный политический концепт. Он замкнут в себе. Не бывает священных республик, всякая республика профанна. Священной может быть Империя, держава, но не республика. У республики отсутствует духовная вертикаль. Россия не может быть республикой, это тупик. Сейчас нас спасает только вертикаль власти типа Юлия Цезаря. Но дальше либо Август, либо крах".

Андрей Янпольский

В сети обсуждают якобы нечаянную опалу старого полусгнившего графоманствующего дегенерата Александра Проханова, автора очередной "книги", в которой путина то ли отрицательный персонаж называет педо-вампиром, то ли из всего остального повествования оное следует. Проханова как всегда не поняли, да и сам он как-будто выбрал совершенно непоследовательную линию защиты.

Дело в том, что уже в романе анти-мастера "Господин Гексоген" от 2002 года, путин и вся гебешная банда по сути объявлялись виновными во взрывах домов. Но вывод из авторской позиции тогда сделали в корне неверный, как и из его новой писанины.

Парадоксальная идея дугиных и прохановых состоит в том, что путин действительно убийца и упырь, но именно таким и должен быть правитель "россии"

Парадоксальная идея дугиных и прохановых состоит в том, что с одной стороны путин действительно убийца и упырь, но с другой - именно таким и должен быть правитель "россии", поскольку смысл ее существования - человеческие жертвоприношения Сатане. Кто же по вашему должен руководить гнойным адищем при алтаре Черного Властелина, если не упырь, педофил и убийца?

Поэтому Проханов - безусловно российский государственник, каковым себя и объявляет.

Своего рода итог дискуссиям о "бунтарском" романе Проханова подводит публицист Олег Кашин.

Если Александр Проханов смертен, то однажды "Медуза" выкатит некролог, в котором сумеет избежать слова "писатель", даже в заголовке поставит — "пропагандист", и некому, да и незачем будет с ней спорить; однажды и книготорговые сети вздохнут с облегчением, закончится обязательство по приоритетной выкладке "книг о настоящих патриотах", и нераспроданные тиражи переместятся в отделы уцененных товаров или даже на уличные развалы, где все по сто. Макулатурная серия, вся демонстративно халтурная — от общего названия и дизайна обложки до хештегов в издательской аннотации (чтобы было понятно — в этой же серии вышла книга об Апти Алаудинове сумасшедшего "Игоря Молотова"), по обязаловке, но вообще это выглядит частью именно авторского замысла, элементом игры; вообще интересно было бы увидеть, как все происходило на стадии "сценарной заявки" или как это у них называется — допустим, в Кремле, после вручения звезды Героя труда, подходит Кириенко — ну что, Александр Андреевич, какие творческие планы? — Пишу про Пригожина, — Вот как? И что же пишете? — и удовлетворенно кивает, когда автор высоким своим голосом объясняет, что вот, история о том, как Россия безжалостна к тому, кто хочет ее оседлать, овладеть ею. Как в старом фильме о бедном гусаре — "тема хорошая", и этого кивка достаточно, чтобы издатели, которые в наше время уже приучены бояться вообще всего, расслабились — этот-то автор проверенный, надежный. В печать — не читая.

(…)

мы смеемся над одинаковыми передовицами "Завтра", но этой власти ведь и не надо большего, длинных текстов она не читает, и не заметила, что нонконформист из 2001 года, превративший Путина в радугу, за эти годы только укрепился в этом своем к нему отношении — глубоко презрительном, конечно, и иного он не заслуживает.

Понятно, что текст на любителя (а бывают вообще тексты не на любителя?), но помимо текста получился такой интересный и поучительный тест, и жаль, что Проханов сам не попробовал так сделать — поставить другую фамилию автора и отдать, скажем, в эмигрантское Freedom Letters — с удовольствием бы взяли, выпустили, и в России бы книга не прошла незамеченной, даже без уголовного дела вряд ли бы обошлось — в России сейчас так нельзя писать ни о Путине, ни о войне, ни о сексе (БДСМ-сцена с Чубайсом великолепна). 87 лет деду, терять нечего и бояться нечего, но ведь в России на самом деле многим нечего бояться и терять, но почему-то решился на такое только Проханов, да и как решился, он же в принципе так живет, и пишет одно и то же, но само время может делать очередное "одно и то же" сильным литературным и гражданским поступком.