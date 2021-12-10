Три ошибки на четыре миллиона имен. Претензии Путина к "Мемориалу"

В сегодняшнем выпуске подробный разбор состоявшейся 9 декабря встречи Владимира Путина с членами Совета по правам человека: закон о «СМИ-иноагентах», спор Путина с Александром Сокуровым, претензии к «Мемориалу». Более подробные материалы и видео на эти темы можно найти на нашем сайте.

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин во время визита в Москву в мае передал секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву записи разговоров участников семинара российских муниципальных депутатов в Белграде. Об этом пишет сербская газета "Данас". По данным издания, прослушку на мероприятии россиян вело Агентство безопасности и информирования Сербии. Соорганизаторами семинара были российские оппозиционные политики Владимир Кара-Мурза и Андрей Пивоваров. 31 мая Пивоваров был снят с авиарейса из Петербурга в Варшаву, формально ему было предъявлено обвинение в сотрудничестве с нежелательными организациями за два поста в фейсбуке. По мнению Владимира Кара-Мурзы после сообщения газеты «Данас» арест Пивоварова предстает в новом свете.

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Санкт-Петербурга признала по требованию минюста России, что адвокат Иван Павлов (внесен в реестр СМИ, выполняющий функции иностранного агента) совершил дисциплинарный проступок. Теперь ему грозит лишения статуса адвоката. Ранее комиссия отказывалась признать за Павловым какие-либо нарушения. Павлов, которого обвинили в разглашении данных предварительного следствия по делу о госизмене против Ивана Сафронова, сейчас вынужденно живет за границей. "Наши процессуальные оппоненты мечтают оставить адвокатам роль инвентаря в следственных кабинетах и мебели в залах судебного заседания. Неужели адвокатское сообщество согласится с этой ролью?"- написал Иван Павлов в социальных сетях, комментируя решение квалификационной комиссии.

Сразу три доктора медицинских наук попали в полуфинал антипремии "Почетный академик ВРАЛ", присуждаемой просветительским порталом "Антропогенез.Ру". Среди них психотерапевт Андрей Курпатов, убеждавший как-то даже членов Совета Федерации, что нашему мозгу для того, чтобы начать думать "нужны 23 минуты".

Дмитрию Муратову и Марии Ресса в Осло сегодня вручена Нобелевская премия мира. Ниже ссылка на трансляцию с торжественной церемонии.

Вопрос дня: Сталкивались ли вы с лжеучеными или с пропагандистами лженауки?

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