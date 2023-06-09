Спутники США зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС в ночь на 6 июня

Американские спутники зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС в ночь на 6 июня непосредственно перед разрушением её плотины, повлекшим наводнение в нижней части Днепра, сообщает The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников. По этим данным, инфракрасные датчики зарегистрировали тепловую вспышку, которая может указывать на крупный взрыв.

Американская разведка, согласно публикации, подозревает, что за разрушением дамбы стоит Россия, но не обладает достаточными доказательствами. При этом, как сказано в публикации, взрыв мог быть и случайным - доказательств того, что он был преднамеренным, пока также нет.

Norsar, норвежская система сейсмического слежения, утверждает, что сигнал со станции в Румынии ясно указывает на взрыв в 2:54 утра 6 июня - без выводов о том, кто стоит за ним.

Украина обвиняет в подрыве плотины Каховской ГЭС Россию. Служба безопасности Украины обнародовала сегодня перехват разговора, в котором, как утверждается, российский военный заявляет, что подрыв совершила российская диверсионная группа - не ожидав последствий. Аутентичность разговора подтвердить невозможно.

Украина утверждает, что российские военные заминировали ГЭС ранее на случай украинского наступления. Украинские представители подчеркивают, что плотина проектировалась с огромным запасом прочности против внешних воздействий, и считают, что она была подорвана изнутри.

Кремль называет разрушение плотины "преднамеренной диверсией" со стороны Киева, не уточняя при этом, что именно могло привести к её разрушению.

Ещё одна версия - естественное разрушение плотины вследствие прежних обстрелов и недобросовестного обслуживания ГЭС Россией, которая контролировала ее и, в частности, не снизила слишком высокий уровень воды в водохранилище.

Представители стран Запада, комментируя разрушение плотины, прямо не заявляли о том, что к нему причастна Россия, однако всё же отмечали ответственность Москвы за случившееся - поскольку именно Россия совершила вторжение в Украину 24 февраля прошлого года и оккупировала часть Херсонской области, превратив её в зону боёв.

Разрушение плотины повлекло затопление больших территорий ниже по течению и обмеление водохранилища выше. Затоплена большая территория по обеим берегам Днепра, в том числе десятки населённых пунктов. Зона затопления на подконтрольном России левом берегу больше, чем на контролируемом Украиной правом. По последним данным, погибли не менее 13 человек.

Прорыв плотины повлёк негативные последствия для обеих сторон - украинским силам теперь сложнее было бы форсировать Днепр при наступлении, однако, есть сомнения в том, что они вообще собирались это делать. Российские укрепления вдоль реки оказались частично затоплены, и из-за обмеления водохранилища аннексированный Крым может остаться без снабжения водой из Днепра.