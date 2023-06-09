В Алёшках под Херсоном затоплен дом-музей художницы Полины Райко

После подрыва плотины Каховской ГЭС в затопленном городе Алёшки полностью ушёл под воду дом-музей народной художницы Полины Райко. Художница-самоучка покрыла стены дома уникальными фресками. Хранители, которые работали в доме-музее, сомневаются, что стенопись выдержит последствия затопления.

Полина (Пелагея) Райко принадлежала к художникам "наивного искусства". Она начала рисовать в 69 лет и создала десятки картин, а также расписала свой дом и участок. После смерти художницы в 2004 году активистами был создан фонд Полины Райко, который занимался сохранением её творческого наследия. До начала военного вторжения России в Украину в доме-музее проходили художественные фестивали и съёмки фильмов. Он охраняется законом Украины "Об охране культурного наследия".

Основатель фонда, херсонский художник Вячеслав Машницкий, скоре после начала войны пропал без вести. Местные жители, которые обеспечивали сохранность дома-музея, после затопления Алёшек 6 июня успели эвакуироваться. Представитель фонда Райко, художник Семён Храмцов сообщил в фейсбуке, что дом может разрушиться от потоков воды.