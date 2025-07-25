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Спутниковый провайдер Starlink на 2,5 часа оставил пользователей без интернета

Спутниковый провайдер Starlink на 2,5 часа оставил пользователей без интернета. Масштабный сбой произошёл в ночь на пятницу по европейскому времени. В сообщении вице-президента компании Майкла Николса ситуация объяснена сбоем внутренних сервисов, обеспечивающих работу базовой сети провайдера.

Связь отсутствовала у пользователей из приблизительно 130 стран. В Украине ситуация затронула военных, активно использующих провайдера в боевых действиях. Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди сообщил, что ситуация "указывает на узкие места" в обеспечении военных связью, цитирует его “Украинская правда”.

Это первый масштабный сбой в Starlink в 2025 году, отмечает The Verge. Ранее аналогичные проблемы сеть испытывала в 2022 и 2023 году. Основатель Starlink Илон Маск ситуацию не комментировал.


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