Спутниковый провайдер Starlink на 2,5 часа оставил пользователей без интернета. Масштабный сбой произошёл в ночь на пятницу по европейскому времени. В сообщении вице-президента компании Майкла Николса ситуация объяснена сбоем внутренних сервисов, обеспечивающих работу базовой сети провайдера.

Связь отсутствовала у пользователей из приблизительно 130 стран. В Украине ситуация затронула военных, активно использующих провайдера в боевых действиях. Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди сообщил, что ситуация "указывает на узкие места" в обеспечении военных связью, цитирует его “Украинская правда”.

Это первый масштабный сбой в Starlink в 2025 году, отмечает The Verge. Ранее аналогичные проблемы сеть испытывала в 2022 и 2023 году. Основатель Starlink Илон Маск ситуацию не комментировал.