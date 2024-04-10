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Срок проверки в связи со смертью Навального продлили до 20 апреля

Следствие продлило срок проведения доследственной проверки смерти оппозиционера Алексея Навального до 20 апреля. Об этом сообщает директор ФБК Иван Жданов. Он опубликовал уведомление от управления Следственного комитета по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Согласно документу, 16 февраля в день смерти Навального была начата соответствующая проверка. На основе неё было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Сейчас же это постановление отменили и материалы проверки заново приняли в производство.

Жданов указал на то, что с момента смерти Навального и до сих пор государство не дало никакой официальной информации о её причинах.

Уведомление, которое опубликовал директор ФБК подписано майором юстиции А.В. Варапаевым. Такая же фамилия была у следователя, который требовал от матери Навального тайных похорон её сына.

  • Оппозиционный политик Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии особого режима "Полярный волк". В заключении о его смерти сказано, что политик умер от естественных причин. За несколько дней до смерти Навального в 27-й раз отправили в ШИЗО с ещё более жёсткими условиями содержания, чем в обычных камерах. Сторонники политика считают, что его убили. Вдова политика Юлия пообещала продолжить дело мужа.

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