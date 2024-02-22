Матери Алексея Навального показали его тело

Матери Алексея Навального Людмиле показали тело умершего сына. Об этом она заявила в видеообращении 22 февраля. До этой публикации независимого от государственных источников подтверждения гибели политика не было.

Тело, рассказала Людмила Навального, было продемонстрировано в морге в Салехарде вечером 21 февраля. При этом оно не было выдано семье.

Навальная сказала, что разговаривала с сотрудниками Следственного комитета в Салехарде. Там ей заявили, что причина гибели её сына установлена и зафиксирована в документах. Ранее сообщалось, что тело было отправлено на экспертизу, которая, как утверждалось, займёт две недели.

В заключении о смерти сказано, что политик умер по естественным причинам, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Вдова Навального Юлия заявляет, что он был убит.

По словам Людмилы Навальной, сотрудники Следственного комитета, говорившие с ней в Салехарде, прямо во время разговора получали указания из Москвы. Утверждается, что они угрожают, что с телом может "что-то" произойти. Они настаивают на проведении тайных похорон.

"Они шантажируют меня, ставят мне условия: где, когда и как должен быть похоронен Алексей, — сказала Навальная. — Следователь Воропаев открыто мне сказал: "Время работает не на вас, труп разлагается". Я не хочу особых условий. Я лишь хочу, чтобы все было сделано по закону".

По словам матери политика, следователи требуют, чтобы похороны прошли без прощания: "Они хотят привести меня на окраину кладбища к свежей могиле и сказать: "Вот здесь лежит ваш сын". Я на это не согласна. Я хочу, чтобы у вас, кому Алексей дорог, для кого его смерть стала личной трагедией, была возможность с ним проститься".

Соратник Навального Иван Жданов сообщил в телеграме, что изначально матери политика сказали, что готовы отдать тело как только семья определится со временем и местом похорон. Отмечается, что 69-летнюю Людмилу Навальную удерживали в СК почти сутки, долгое время не пуская к ней адвоката.