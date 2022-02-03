США больше не называют "неизбежной" эскалацию вокруг Украины

Белый дом перестал использовать слово «неизбежный» для оценки возможных планов России по вторжению на территорию Украины. Об этом в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. В то же время она отметила, что в Вашингтоне "до сих пор не знают", принял ли президент России Владимир Путин решение о вторжении в Украину. Поэтому США считают, что это может произойти "в любое время", подчеркнула Псаки.

Ранее об этом же говорил в интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода госсекретарь США Энтони Блинкен. Соединенные Штаты по-прежнему не знают, чего в конечном итоге пытается добиться Кремль, концентрируя войска у границ Украины, заявил Блинкен. Единственный человек, который может ответить на этот вопрос – "это президент Путин", отметил он. При этом глава Госдепартамента США подчеркнул, что Россию ждут "серьезные последствия", если она изберет "дорогу агрессии".

По оценкам стран Запада, у границ с Украиной сосредоточено более 100 тысяч российских военных. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба накануне заявил, что дипломатические усилия, предпринятые союзниками Киева, помогают предотвратить вторжение, однако "худший сценарий всё ещё не исключён". При этом, по словам Кулебы, Украина по-прежнему не наблюдает такой концентрации российских сил, которая свидетельствовала бы о близком вторжении.

Власти Украины, указывая на то, что конфликт с Россией продолжается уже с 2014 года, называют заявления о неминуемом вторжении преувеличением. Президент Украины Владимир Зеленский даже призвал западные СМИ не сеять панику в стране.

Москва отрицает планы вторжения. В Кремле заявляют, что перемещения российских войск в пределах России – её внутреннее дело.