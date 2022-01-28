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Зеленский призвал мировых лидеров не нагнетать ситуацию вокруг возможного вторжения России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировых лидеров не нагнетать панику вокруг возможной подготовки Россией полномасштабного вторжения на территорию Украины. Об этом он заявил в ходе интервью нескольким мировым изданиям.

По словам политика, он считает, что угроза вторжения России не выше, чем была в январе прошлого года. Однако из-за создаваемой "паники" Украина "может потерять экономику". "Сигналы пошли даже от уважаемых лидеров государств, они уже откровенно, даже не на дипломатическом языке, говорят: "Завтра будет война". Это паника. Паника на рынках, паника в финансовом секторе", – заявил политик.

"Журналисты, если они хотят знать, какова ситуация, пусть выйдут в Киев… У нас что, ездят танки по улицам? Нет… Но ощущения из СМИ, что у нас война, у нас ходят войска по дорогам, у нас мобилизация, люди куда-то едут. Это не так", – сказал он (цитата по "Европейской правде").

В четверг американский канал CNN со ссылкой на анонимного высокопоставленного украинского чиновника сообщил, что Зеленский разошёлся в оценке угрозы вторжения с президентом США Джо Байденом. По утверждению источника канала, президент США сказал Зеленскому, что угроза вторжения России может оказаться "неминуемой". Украинский президент ответил, что не уверен, что она случится.

  • В пятницу глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия заявил, что Запад и США "сеют панику" вокруг ситуации в стране. Я не знаю реальные причины, почему США так делают, но это точно работает не в пользу экономики Украины", – сказал он, заявив, что министр иностранных дел Украины постоянно поднимает этот вопрос.
  • Разведки западных стран с конца прошлого года предупреждают о подготовке Россией полномасштабного наступления на территорию Украины, писали ведущие мировые СМИ. Москва подготовку отрицает. Украинский президент Зеленский выступал с видеообращением, в котором сказал, что войны не будет.

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