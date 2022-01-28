Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировых лидеров не нагнетать панику вокруг возможной подготовки Россией полномасштабного вторжения на территорию Украины. Об этом он заявил в ходе интервью нескольким мировым изданиям.

По словам политика, он считает, что угроза вторжения России не выше, чем была в январе прошлого года. Однако из-за создаваемой "паники" Украина "может потерять экономику". "Сигналы пошли даже от уважаемых лидеров государств, они уже откровенно, даже не на дипломатическом языке, говорят: "Завтра будет война". Это паника. Паника на рынках, паника в финансовом секторе", – заявил политик.

"Журналисты, если они хотят знать, какова ситуация, пусть выйдут в Киев… У нас что, ездят танки по улицам? Нет… Но ощущения из СМИ, что у нас война, у нас ходят войска по дорогам, у нас мобилизация, люди куда-то едут. Это не так", – сказал он (цитата по "Европейской правде").

В четверг американский канал CNN со ссылкой на анонимного высокопоставленного украинского чиновника сообщил, что Зеленский разошёлся в оценке угрозы вторжения с президентом США Джо Байденом. По утверждению источника канала, президент США сказал Зеленскому, что угроза вторжения России может оказаться "неминуемой". Украинский президент ответил, что не уверен, что она случится.