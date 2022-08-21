США, ФРГ, Британия и Франция призвали к сдержанности у ЗАЭС

Президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали к военной сдержанности в районе Запорожской АЭС и к скорейшему посещению объекта сотрудниками МАГАТЭ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление британской стороны по итогам телефонных переговоров.

Стороны в очередной раз подчеркнули их непоколебимую приверженность поддержке Украины, говорится в коммюнике.

Запорожская АЭС находится под контролем российских военных. Москва и Киев регулярно обвиняют друг друга в обстрелах.

16 августа стало известно о начале подготовки второй миссии МАГАТЭ на АЭС. Как сообщил постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, подготовка пока идет медленно из-за отпуска директора агентства Рафаэля Гросси. Ранее он выразил готовность лично возглавить делегацию.

В ООН также сообщили о готовности обеспечить визит организации на станцию через Киев при согласии России и Украины. Российский МИД в ответ подчеркнул, что доставлять миссию через столицу Украины небезопасно, поскольку путь из Киева к АЭС пролегает через линию фронта.

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