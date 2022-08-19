Макрон и Путин обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон впервые с конца мая провели телефонные переговоры. Они обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС, которая находится на оккупированной российскими войсками территории Украины.

В сообщении Елисейского дворца говорится, что Макрон высказался за скорейшее направление на АЭС миссии экспертов МАГАТЭ, подчеркнув, что условия должны быть согласованы с Украиной и ООН. Путин, согласно сообщению, дал свое согласие на это.

На сайте Кремля говорится, что оба президента отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, а Путин заявил, что российская сторона готова оказать инспекторам агентства необходимое содействие.

Ранее, 18 августа во Львове президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Они обсудили вывоз украинского зерна, обстрелы Запорожской АЭС и послевоенное восстановление Украины.

Антониу Гутерриш заявил, что с Запорожской АЭС должны вывезти всех военных. "Атомную электростанцию нельзя использовать в качестве объекта какой-либо военной операции. Необходимы немедленные договоренности для того, чтобы вернуть ЗАЭС под полный контроль гражданских лиц и обеспечить безопасность территории вокруг нее", – сказал он.

19 августа генсек ООН прибыл в Одессу, где переговоры продолжились. В своем заявлении Гутерриш рассказал, что менее чем за месяц из Одессы и других украинских портов вышло 25 судов с зерном, всего было перевезено более 600 тонн продовольственных товаров.