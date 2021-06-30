США хотят запретить продажу авиабилетов в Беларусь

Министерство транспорта США предложило запретить продавать билеты на авиарейсы между Соединёнными Штатами и Беларусью, в том числе на рейсы с пересадками. Об этом говорится в заявлении ведомства, которое опубликовано на официальном сайте.

Такая мера рассматривается в качестве ответа США на принудительную посадку самолета Ryanair в мае, на борту которого находились оппозиционный блогер Роман Протасевич и его девушка – россиянка София Сапега. Они были задержаны сразу после посадки.

В министерстве транспорта США считают, что ограничение полетов между США и Беларусью отвечает интересам американских властей. Общественное обсуждение предложения продлится до 1 июля.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, это больше символический шаг, который должен продемонстрировать озабоченность США по поводу задержания Протасевича, так как в данный момент пассажиропоток между двумя странами и так ограничен из-за пандемии.

Бывшего главного редактора оппозиционного белорусского телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его подругу, россиянку Софию Сапегу задержали 23 мая после принудительной посадки в Минске из-за ложного сообщения об угрозе минирования самолёта авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс.

Инцидент с самолётом вызвал резко негативную реакцию на Западе, где считают, что власти Беларуси специально заставили самолёт сесть в Минске, чтобы арестовать политического оппонента.

На прошлой неделе Евросоюз, США, Канада и Великобритания ввели новые санкции против Беларуси в ответ на принудительную посадку самолета Ryanair и задержание оппозиционного блогера Романа Протасевича. Они затронули ключевые секторы белорусской экономики, включая экспорт калийных удобрений, нефти и нефтехимии, а также табачную промышленность и финансовый сектор.