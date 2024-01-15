США: хуситы обстреляли американское торговое судно в Красном море

В понедельник, 15 января, йеменские хуситы выпустили противокорабельную баллистическую ракету, которая поразила танкер Gibraltar Eagle под флагом Маршалловых островов и принадлежащий США. Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США в сосцети X. Судно не получило значительных повреждений и продолжает свой путь.

По данным американских военных, ранее 15 января другая противокорабельная баллистическая ракета, выпущенная в сторону Красного моря, не долетела и упала на территории Йемена. Сообщений о пострадавших и разрушениях нет.

По сообщению катарского телеканала "Аль-Джазира", хуситы подтвердили атаку на танкер.

Две ночи подряд, 12 и 13 января американские и британские военнослужащие нанесли удары по целям хуситов в Йемене. 13 января президент США Джо Байден заявил, что США продолжат наносить удары по объектам хуситов в Йемене, если те не прекратят нападения на торговые суда в Красном море.

В конце прошлого года хуситы объявили, что включаются в войну против Израиля на стороне группировки ХАМАС, признанной в США и ЕС террористической.

Хуситы контролируют северную часть Йемена, включая часть морского побережья. Созданное ими правительство не признано подавляющим большинством стран мира, в том числе Россией.

В последние дни обстрелы в Красном море происходят почти ежедневно. При этом атакам подвергаются суда, не имеющие отношения к Израилю. Обстрелы уже нарушили международную торговлю на ключевом маршруте между Европой и Азией. Различные судоходные компании приостановили свою деятельность в регионе, направляя суда по маршруту вокруг Африки.

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