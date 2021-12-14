Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

США и ЕС резко осудили суровые приговоры оппозиционерам в Беларуси

Сергей Тихановский и другие политзаключенные на процессе в Гомеле

Соединённые Штаты осудили суровые приговоры белорусским оппозиционным активистам и журналисту Игорю Лосику, вынесенные во вторник в городе Гомель.

В заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена приговоры Сергею Тихановскому, Николаю Статкевичу, Игорю Лосику и другим обвиняемым называны политически мотивированными. В ходе процесса над ними, как говорится в заявлении, не соблюдалось верховенство закона. "Ни осуждённые, ни белорусский народ не заслуживают этих жестоких репрессий", – заявил госсекретарь.

США считают приговор новым свидетельством того, что власти Беларуси не уважают свои международные обязательства по вопросу о соблюдении прав человека. В заявлении содержится призыв освободить осуждённых, а также ещё более 900 граждан Беларуси, признанных политзаключёнными. Также США призывают режим Александра Лукашенко прекратить репрессии, начать диалог с оппозицией и провести свободные и честные выборы.

Евросоюз также осудил приговоры. В заявлении внешнеполитического ведомства ЕС говорится, что Евросоюз готов рассмотреть новые санкции против официального Минска.

Внештатный консультант Белорусской службы Радио Свобода Игорь Лосик был приговорён судом в Гомеле к 15 годам колонии усиленного режима. Столько же получил блогер Владимир Цыганович. Члены команды Сергея Тихановского Артём Саков и Дмитрий Попов приговорены к 16 годам заключения. Один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич – к 14 годам. Сам Сергей Тихановский, муж оппозиционного лидера Светланы Тихановской, приговорён к 18 годам лишения свободы. Все они признаны виновными в организации массовых беспорядков, которыми суд посчитал протесты против результатов президентских выборов.

Тихановский – видеоблогер, автор канала "Страна для жизни", активно критиковавшего президента Александра Лукашенко. Изначально он сам планировал принять участие в выборах, но был арестован до выдвижения. После этого на выборы выдвинулась его жена. Победителем выборов в августе 2020 года был объявлен Лукашенко. Силовые органы жёстко подавили массовые акции протеста, начавшиеся после выборов.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG