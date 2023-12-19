США и Финляндия подписали договор об оборонном сотрудничестве

Соединенные Штаты и Финляндия 18 декабря подписали Соглашение о сотрудничестве в области обороны, которое обеспечит американским военнослужащим широкий доступ к военным объектам на территории Финляндии.

"Ваша история служит напоминанием о том, почему нам столь важно продолжать поддерживать Украину. Автократы, пытающиеся изменить государственные границы силой, почти наверняка не остановятся там", - заявил, выступая на церемонии подписания соглашения в Вашингтоне, госсекретарь США Энтони Блинкен. По словам министра обороны Финляндии Антти Хяккянена, соглашение расширит военное сотрудничество между двумя странами, "это мощный сигнал о приверженности Соединенных Штатов защите Финляндии и всей Северной Европы". Однако в Хельсинки не ожидают, что США возьмут на себя защиту Финляндии, и продолжат инвестировать в оборону страны и региона, подчеркнул министр обороны Финляндии.

В апреле нынешнего года Финляндия стала членом НАТО. Это было реакцией страны на российское вторжение в Украину. Двустороннее соглашение с США расширит военные связи между двумя странами. Соглашением определяются 15 военных объектов и территорий в Финляндии, к которым американские военные получат беспрепятственный доступ. Среди них 4 военно-воздушные базы, военно-морская база и складские помещения на железной дороге, ведущей к границе с Россией. Информационное агентство Reuters цитирует финских официальных лиц, которые говорят, что главная цель соглашения - обеспечить возможности для оказания Соединенными Штатами оперативной помощи Финляндии в случае конфликта. Соглашением не предусматривается организация американских военных баз в Финляндии, но Пентагон сможет складировать вооружения и боеприпасы на её территории. Хранение и перемещение ядерного оружия и противопехотных мин запрещено.

Подобные соглашения США заключили с девятью странами-членами НАТО и Швецией.