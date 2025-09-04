США и Франция согласуют поддержку Украины в ближайшие дни

Окончательная форма поддержки Украины со стороны США по вопросам гарантий безопасности будет определена в ближайшие дни. Об этом после встречи в Париже "коалиции желающих" заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

В ходе саммита участники созвонились с с президентом США Дональдом Трампом.

"Выводы этого азговора просты: в ближайшие дни мы окончательно определим поддержку США и эти гарантии безопасности. Соединённые Штаты, как я уже сказал, участвовали на каждом этапе этого процесса", — отметил Макрон на пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что в случае, если Россия продолжит отказываться от мирных переговоров, то против неё будут введены новые санкции по согласованию с европейскими партнёрами.

Макрон отметил, что дальнейшее давление на Россию через санкции и дипломатические меры остаётся важной частью стратегии Запада. По его словам, цель заключается в том, чтобы заставить Москву вернуться к переговорам и воздерживаться от агрессивных действий.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с Макроном заявил, что Киев и его союзники уже понимают общую структуру гарантий безопасности. Он отметил, что каждая страна, готовая внести свой вклад, готовит соответствующие документы, которые определят рамки сотрудничества.

"Сильная украинская армия будет иметь решающее значение для любых подобных обязательств", — подчеркнул Зеленский, призвав европейские оборонные компании максимально активизировать свою работу для поддержки оборонного потенциала Украины.

Ожидается, что пакет гарантий безопасности будет включать дипломатические, финансовые и военные элементы, направленные на укрепление обороноспособности Украины.