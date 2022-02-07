США и Германия готовы объединиться против российской угрозы Украине

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц встретились в Вашингтоне 7 февраля, чтобы обсудить нарастающую агрессию России против Украины, сообщает агентство AFP.

Во время переговоров американский лидер заявил, что позиция США и Германии в этом вопросе совпадает.

"Мы предпринимает скоординированные шаги для дальнейшего сдерживания российской агрессии в Европе", а также для решения "вызовов, исходящих от Китая", — подчеркнул Байден.

Олаф Шольц, прибывший в Белый дом в качестве канцлера Германии впервые, добавил, что их страны являются "самыми близкими союзниками и готовы к интенсивной совместной работе".

Канцлер Германии считает, что в его нынешние задачи, как и в задачи Джо Байдена, входит "борьба с российской агрессией". Ожидается, что на следующей неделе германский лидер посетит Киев, а потом – Москву.

Новое правительство Германии подверглось критике со стороны Украины и некоторых представителей США. Берлин обвиняли в том, что он не в полной мере противодействует российскому военному давлению на Украину. В частности речь шла о решении Германии не отправлять оружия для помощи украинским военным, а также о неготовности окончательно отказаться от запуска крупного газопровода "Северный поток-2". Решение по трубопроводу отложено как минимум до второй половины 2022 года.

Также 7 февраля в Москве прошла встреча президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В интервью французскому изданию Journal du Dimanche президент Франции рассказал о целях своего визита в Москву. По его мнению, Запад может заключить сделку с Россией, которая позволит предотвратить военный конфликт. Французский президент отметил, что действия России направлены "не на Украину, а на уточнение правил c НАТО и ЕС".

Во вторник французский лидер отправится с визитом в Киев.

В настоящее время у границ Украины сосредоточены более ста тысяч военнослужащих России. Западные державы обвиняют страну в планировании вторжения, что Россия неоднократно отрицала.

Франция и Германия, наряду с Россией и Украиной, являются участниками так называемого "нормандского формата", в котором обсуждается мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Эти 4 страны, в частности, подписали Минские соглашения, которые считаются основой для урегулирования, хотя стороны по-разному подходят к трактовке ряда их положений.

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