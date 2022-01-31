США и их союзники подготовили санкции против окружения Путина

США и их союзники подготовили список физических лиц из окружения президента России Владимира Путина, против которых могли бы быть введены персональные санкции в случае российского вторжения в Украину, которого опасаются на Западе в связи с концентрацией российских войск у украинских границ.

Об этом в понедельник сообщают Reuters и Financial Times. Официальный Вашингтон ранее заявлял, что идёт работа по подготовке санкций, но не подтверждал, что список уже готов.

По словам высокопоставленного представителя администрации Джо Байдена, которого цитирует пресса, физические лица, которые включены в список, "входят в ближний круг Кремля или близки к нему, а также играют роль в принятии властями России решений или, по крайней мере, участвуют в дестабилизирующих действиях Кремля". Утверждается также, что в санкционный список могут попасть и члены семей таких лиц.

Речь идёт не только о крупных чиновниках, но и о руководителях российских государственных компаний. При этом конкретные имена не называются. Неясно, в частности, насколько список совпадает с так называемым списком Навального - предложенным соратниками российского оппозиционера перечнем 35 видных представителей российских властей, бизнеса и прокремлёвских СМИ, в отношении которых предлагалось ввести санкции.

Ранее президент США Джо Байден не исключал, что в санкционный список может войти и сам президент Путин - что вызвало резкую реакцию Кремля. Столь же резкую реакцию вызвало и намерение британских властей рассмотреть санкции против российских олигархов и их британских активов.