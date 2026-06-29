США и Иран договорились прекратить удары и возобновить переговоры

Соединенные Штаты и Иран договорились прекратить взаимные удары и продолжить переговоры, предусмотренные подписанным ранее меморандумом о взаимопонимании. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Как рассказали собеседники издания, стороны планируют встретиться во вторник в столице Катара Дохе, чтобы урегулировать спор вокруг Ормузского пролива. По словам американского чиновника, пока что стороны прекратят атаки, а суда смогут свободно передвигаться по проливу.

Первоначально переговоры должны были состояться в Швейцарии - на них планировалось обсуждать ядерную программу Ирана. Однако из-за эскалации конфликта встречу решили перенести в другое место и посвятить ее Ормузскому проливу.

Как отмечает Axios, возобновление боевых действий было спровоцировано противоречивыми интерпретациями меморандума, особенно его условий, касающихся Ормузского пролива. Иран настаивает на том, чтобы проходящие через пролив суда координировали свой проход с Тегераном.

Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня на прошлой неделе. Новый виток эскалации запустила атака 25 июня на грузовое судно Ever Lovely, шедшее под флагом Сингапура в Ормузском проливе. Тегеран объяснил свои действия тем, что это судно использовало несанкционированный маршрут для транзита. После этого США и Иран дважды обменялись ударами.