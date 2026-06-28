США и Иран вновь обменялись ударами

Центральное командование США заявило, что нанесло удары по десяти целям на территории Ирана в ответ на его "продолжающуюся агрессию" против торгового судоходства в Ормузском проливе.

Утверждается, что целями ударов стали скопления военной техники, системы связи, объекты ПВО, хранилища иранских беспилотников, оборудование для установки морских мин.

Американские военные заявили, что после предыдущего обмена ударами Ирану "была предоставлена возможность выполнить условия соглашения о прекращении огня", но иранские силы ударили беспилотником по танкеру под флагом Панамы, проходившему вблизи Ормузского пролива.

Президент США Дональд Трамп, комментируя новые американские удары в своей соцсети Truth Social, заявил, что они стали ответом на "неоднократные нарушения" Ираном соглашения о прекращении огня, которого страны достигли в середине июня.

"Вполне возможно, что они никогда не научатся! Может наступить момент, когда мы больше не сможем оставаться благоразумными и будем вынуждены военным путем завершить начатую нами работу. Если это произойдет, Исламская Республика Иран больше не будет существовать!" – написал Трамп.

Спустя несколько часов Иран ответил атаками на американские базы в Бахрейне и Кувейте. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что иранские силы "в ответ на американскую агрессию" ударили баллистическими ракетами и беспилотниками по восьми объектам армии США – на авиабазе Али-эс-Салем в Кувейте и на базе Пятого флота ВМС США в порту Сальман в Бахрейне.

Это была вторая серия ударов за сутки: в ночь на 27 июня американские самолеты атаковали иранские хранилища ракет и беспилотников и береговые радиолокационные станции, а Иран ответил ударами по американским базам на Ближнем Востоке.

Стороны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. Новый виток эскалации запустила атака 25 июня на грузовое судно Ever Lovely, шедшее под флагом Сингапура в Ормузском проливе. Тегеран объяснил свои действия тем, что это судно использовало несанкционированный маршрут для транзита.

Инцидент свидетельствует о том, что Иран и США и их союзники по-прежнему расходятся в интерпретации договоренностей об открытии Ормузского пролива. Иран настаивает на том, чтобы проходящие через пролив суда координировали свой проход с Тегераном. В данный момент Иран не взимает за это плату, но не исключает этого в будущем. Другим судам Иран не гарантирует безопасность.