США и Иран могут подписать меморандум в ближайшие дни

Окончательное согласование меморандума об урегулировании конфликта между США и Ираном, как ожидается, может состояться в течение ближайших 24 часов, рассказал премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.

"Мы ближе к мирному соглашению, чем когда-либо прежде", – написал он в соцсети X. Пакистан выступает в качестве посредника между сторонами.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи тем временем исключил подписание документа в воскресенье. "Хотя это произойдет не завтра, но есть вероятность, что это произойдет в ближайшие дни. Тем не менее, из-за колебаний другой стороны мы должны быть осторожны с любыми комментариями об этом процессе", – заявил Багаи.

США пока не комментировали эти заявления.

Ранее агентство AFP писало, что Швейцария предложила сторонам провести церемонию подписания соглашения на своей территории.

По данным Axios, в рамках меморандума Тегеран соглашается на отказ от стремлений создать ядерное оружие и обещает урегулировать вопрос с запасами обогащенного урана. Взамен Вашингтон может смягчить санкции и восстановить экономическое сотрудничество.

Документ также предусматривает открытие Ормузского пролива для международного судоходства без дополнительных сборов и постепенное восстановление объемов перевозок до довоенного уровня. В ответ Вашингтон должен снять блокаду с иранских портов. Одним из нерешенных вопросов остаются замороженные за рубежом иранские активы.