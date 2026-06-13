CNN: Иран обрушил тоннели к запасам урана и заминировал входы

В последние недели Иран усилил меры по герметизации своего склада высокообогащенного урана в Исфахане. Как рассказали CNN источники, знакомые с информацией американской разведки, тоннели, ведущие к складу, были обрушены, а входы в них заминированы.

Собеседники телеканала добавили, что теперь добраться до запасов урана стало гораздо сложнее и опаснее – в том числе и для самих иранцев. Для этого потребуется тяжелая экскаваторная техника и работы по разминированию.

Вывоз из Ирана запасов урана является одним из требований Вашингтона к Тегерану. В пятницу представитель администрации Трампа заявил, что стороны приближаются к соглашению, которое обяжет Иран передать США обогащенный уран. Утверждается, что он будет уничтожен на месте, а затем вывезен из страны.

При этом чиновники обеих сторон ранее представили противоречивые сведения о предварительном соглашении, и его точные условия остаются неясными.

По данным американских чиновников, у Ирана есть примерно 440 килограммов высокообогащенного урана, большая часть которого находится в подземных тоннелях на одном из объектов в иранском городе Исфахан. Уровень обогащения составляет 60 процентов – для создания оружия этот показатель необходимо довести до 90 процентов.

По данным CNN, в середине мая американские военные были готовы провести операцию по изъятию урана. Однако президент США Дональд Трамп приостановил операцию после предупреждения о том, что это, вероятно, спровоцирует жесткие ответные меры со стороны Ирана и продлит войну.