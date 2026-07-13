США и Иран ночью вновь обменялись ударами

Соединённые Штаты в ночь на 13 июля вновь нанесли удары по целям в Иране - в ответ на обстрелы торговых судов в Ормузском проливе.

В Центральном командовании США (CENTCOM) заявили, что американские военные ударили по иранским военным системам ПВО, береговым радиолокационным постам, ракетным и беспилотным комплексам, а также по малым судам в Ормузском проливе.

"Ормузский пролив является жизненно важным морским коридором для мировой торговли. Иран не контролирует его", – говорится в пресс-релизе командования.

Взрывы, по данным иранских медиа, были слышны в провинциях Маркази, Хормозган, Хузестан, а также городах Кешм и Чабахар. Власти Хузестана заявили, что в результате атак на Махшехр погиб один человек, еще четверо ранены.

Журналист Axios Барак Равид ранее со ссылкой на представителя CENTCOM Тома Хокинса писал в X, что силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) обстреляли коммерческие суда, проходившие через Ормузский пролив.

В Иране заявляют, что нанесли удары по связанным с США целям в странах Персидского залива. В КСИР заявили, что атаковали "важные центры ремонта и технического обслуживания вертолетов, ангар для самолета радиоэлектронной борьбы Boeing P-8A Poseidon и центр управления беспилотными летательными аппаратами" на американской базе в Шейх-Исе в Бахрейне, а также ракетные установки HIMARS и Patriot, топливные резервуары, радиолокационную станцию и склады с ракетами на базах США в Кувейте.

Вечером 11 июля КСИР официально заявил о закрытии пролива "до дальнейшего уведомления и до окончания вмешательства США в этом районе". Иран настаивает, что суда должны следовать через пролив по согласованному с Тегераном маршруту – по северной части пролива. Против этого выступают США и другие страны. Американское командование утверждает, что Иран пролив не контролирует, и суда могут идти по южному маршруту, вдоль побережья Омана.