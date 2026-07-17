США и Иран обменивались ударами шестую ночь подряд

США и Иран шестую ночь подряд обменивались ударами. Власти Кувейта, Бахрейна и Катара сообщили, что подверглись атакам со стороны Ирана. Кувейтские власти сообщили, что Иран нанёс удар по электростанции, а также станции по очистке воды.

Власти Бахрейна и Катара сообщили о перехвате ракет и дронов. В Катаре падающими обломками был ранен ребёнок. В Тегеране заявили, что во всех трёх странах целями были объекты, связанные с Вооружёнными силами США.

Появились также сообщения об ударе Ирана по база Ат-Танф на юге Сирии, где размещены американские военные, власти Сирии, однако, заявили, что они не соответствуют действительности.

Центральное командование вооружённых сил США вечером в четверг заявило о новой волне ударов по объектам в Иране, заявив впоследствии, что были поражены десятки военных целей на юге страны, в частности на острове Кешм. Иранские агентства сообщили также об ударе по аэродрому в городе Ираншахр. Агентство Fars пишет об ударах по мостам на юге Ирана.

В Белом доме заявляют, что последнее обострение связано с нарушением Ираном его обещаний, в частности, не атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт при этом отметила, что администрация США по-прежнему не исключает дипломатического разрешения конфликта.