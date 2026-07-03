Между трех огней. Раскол в политической верхушке Ирана 

Официальные лица, представляющие Иран на переговорах с США по выработке мирного соглашения, постоянно подчеркивают, что переговоры проходят в атмосфере недоверия к Соединенным Штатам и обвиняют их в неверной интерпретации уже достигнутых договоренностей. Но сообщения о событиях в самом Иране заставляют предположить, что в политической верхушке страны нет согласия по поводу того, какими должны быть мирные договоренности с Вашингтоном. И должны ли они быть вообще.

Государственное телевидение Ирана 30 июня неожиданно прервало интервью председателя парламента Мохаммада-Багера Галибафа, которое транслировалось в записи. Это вызвало резкую реакцию со стороны парламентской пресс-службы, заявившей, что запись была передана вещателю полностью, и трансляция была оборвана без каких-либо предварительных уведомлений.

Согласно публикации в издании “Iran International”, вырезанная часть интервью касалась механизма разблокировки замороженных иранских активов за рубежом, возможных инспекций ядерных объектов со стороны МАГАТЭ, соглашений между Ираном и США, а также реакции на заявления президента США Дональда Трампа, постоянно угрожающего Тегерану возобновлением боевых действий и утверждающего, что у Ирана никогда не будет ядерной бомбы. Позднее в интернете появился короткий фрагмент не показанной части интервью, где Галибаф защищает механизм использования иранских средств за рубежом и настаивает, что уже достигнутые договоренности с Америкой являются дипломатическим успехом Исламской Республики.

Автор статьи в “Indian International” связывает нынешний инцидент с предыдущим громким случаем на государственном телевидении, произошедшим 21 июня, когда депутат крайне радикального толка Махмуд Набавиан во время прямого эфира рассказал о содержании конфиденциальной переписки верховного руководства относительно американо-иранских переговоров.

Набавиан со ссылкой на Моджтабу Хоменеи сказал: "Ага [то есть Верховный лидер - РС] по поводу переговоров в Пакистане заявил: то, что произошло, в корне отличается от того, что было условием легитимности переговоров". Тогда трансляция тоже была внезапно прервана, а руководство телерадиокомпании заявило, что это было сделано, поскольку Набавиан нарушил закон.

Несколько аятолл заявили, что сами переговоры с США являются харамом

Эти инциденты отражают углубляющийся раскол внутри политического руководства Ирана по поводу того, на каких условиях может быть заключено мирное соглашение с США. В государственной телерадиокомпании усилилось влияние сторонников представителя Верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саида Джалили и ультраконсервативного Фронта устойчивости исламской революции "Пайдари". Борьба между различными консервативными группами привела к тому, что даже официальная позиция спикера парламента оказалась нежелательной для полного показа в эфире.

Сторонники жесткой линии регулярно обвиняют Галибафа, министра иностранных дел Аббаса Аракчи и президента Масуда Пезешкиана в чрезмерных уступках Вашингтону, тогда как сами они настаивают, что достигнутые договоренности отвечают национальным интересам Ирана.

Внутриполитическую ситуацию в Иране на фоне идущих переговоров с США комментирует востоковед, лондонский политический аналитик Андрей Остальский:

- Весь мир наблюдает за тем, как США пытаются через посредников договориться с представителями Ирана по важнейшим вопросам — в частности, по будущему судоходства в Ормузском проливе и по иранской ядерной программе. Но когда видишь сообщения из самого Ирана, возникает впечатление, что иранская делегация находится между двух огней, несмотря на жёсткость своей позиции с точки зрения Вашингтона. С одной стороны она испытывает давление со стороны Соединённых Штатов, а с другой — радикально настроенных внутренних политических сил Ирана, которые требуют вообще не идти ни на какие уступки Америке…

- Как минимум между двух огней, если не трёх. Очевидно, что в иранской правящей элите существует чудовищный раскол. И это, кстати говоря, ставит очень серьёзный вопрос: а с кем, собственно, договариваться Соединённым Штатам? Уверены ли американские руководители, что иранская делегация, с которой они ведут переговоры, действительно представляет реальную власть в Иране? И если она подпишет какие-либо документы — а, как известно, меморандум уже подписан, — можно ли рассчитывать, что взятые этой делегацией от имени Ирана обязательства будут впоследствии выполнены иранским государством? Это очень серьёзный вопрос.

Третья франция, о которой я говорю, возможно, является самой могущественной. По некоторым сведениям, её возглавляет командующий Корпусом стражей исламской революции Ахмад Вахиди. Но это лишь предположения, потому что мы, пытаясь восстановить общую картину, вынуждены собирать по крупицам информацию, которая просачивается в средства массовой информации из Ирана.

Так вот, эта наиболее влиятельная фракция занимает выжидательную позицию. Вероятно, она крайне неохотно, скрепя сердце, согласилась с тем, чтобы нынешняя делегация вообще попыталась о чём-то договориться с США. Но, при необходимости, всегда может эти договоренности дезавуировать и объявить участников переговоров предателями или некомпетентными людьми.

Средства массовой информации Ирана находятся в состоянии полной растерянности

Одновременно существует действительно очень шумная радикальная фракция, которая открыто требует прекратить то, что она уже сейчас называет предательством. Причём ситуация доходит до крайностей. Несколько аятолл, в том числе достаточно влиятельных, например, Голям-Реза Хасани, заявили, что сами переговоры являются харамом, запретом в исламе. По их словам, участники делегации, вступая в переговоры с "американским сатаной", выступают против Аллаха. А выступление против Аллаха, согласно такой трактовке, должно караться смертью.

Средства массовой информации Ирана находятся в состоянии полной растерянности. Они не понимают, какой из противоборствующих фракций следует подчиняться. Руководителям государственных радио- и телеканалов звонят представители разных политических группировок, требуют снять тот или иной материал, подвергают редакции жёсткому давлению. Так, интервью спикера парламента Галибафа было показано лишь в сокращённом виде после цензурирования. И подобных случаев немало.

Самый громкий скандал был связан с популярной политической программой "Сараи". Во время прямого эфира приглашённые политики начали буквально клеймить членов переговорной делегации как предателей Ирана, ислама и Аллаха. По имеющейся информации, вмешались лично либо Галибаф, либо президент Пезешкиан, после чего растерявшееся руководство телевидения просто остановило прямой эфир.

Это показывает чрезвычайно высокий уровень внутреннего напряжения. Но чего сегодня никто не знает — это кто в конечном итоге возобладает. И, повторю ещё раз, можно ли вообще доверять нынешней переговорной делегации? Она, возможно, совершенно искренне стремится достичь соглашения и выполнить данные американцам обещания. Но позволят ли ей это сделать на практике? Насколько у Пезешкиана и того же Галибафа вообще есть реальная власть? На этот счёт существуют очень серьёзные сомнения.

- Но всё-таки со стороны складывается впечатление, что ситуация полностью зависит от позиции Корпуса стражей исламской революции. КСИР может, при желании, мгновенно остановить слишком шумных радикалов. Или, наоборот, если потребуется, объявит предателями именно тех, кто сейчас ведёт переговоры…

- Возможно. Но дело в том, что, судя по всему, и сам Корпус стражей исламской революции расколот. Это вовсе не монолит и не единая политическая сила. Конечно, самым влиятельным человеком считается Ахмад Вахиди. Можно предположить, что именно его позиция в конечном счёте окажется решающей. Если он сочтёт возможным допустить заключение соглашения, то соглашение, вероятно, состоится. Но одновременно представители одной из важнейших структур КСИР — подразделения "Аль-Кудс", отвечающего за внешние операции, разведку и диверсионную деятельность, — позволяют себе то, что раньше было практически невозможно.

Радикалы говорят: да, мы уже победили, но нынешние переговорщики пытаются превратить эту победу в поражение

Обычно генералы КСИР либо молчат, либо публично поддерживают официальную линию. Сейчас же создаётся впечатление, что руководство "Аль-Кудс" фактически взбунтовалось. Командующий Исмаил Каани и некоторые его заместители открыто выступают против любого соглашения с Соединёнными Штатами, также называя участников переговоров предателями. При этом Ахмад Вахиди продолжает хранить молчание. И на чьей он стороне — никто достоверно не знает. Интуитивно складывается впечатление, что радикалы ему всё-таки ближе, но пока он сознательно выдерживает паузу. Возможно, именно затем, чтобы в нужный момент вмешаться и, если потребуется, аннулировать достигнутые договорённости.

Но всё это, конечно, лишь предположения. Мы не можем заглянуть в головы ни Вахиди, ни других генералов. Мы видим только тех политиков, которые действуют публично. Например, Саид Джалили, который ещё совсем недавно казался едва ли не самым влиятельным человеком Ирана. Хотя официально он представляет Верховного руководителя в Совете национальной безопасности, именно Джалили сейчас публично и весьма жёстко атакует любые попытки договориться с Соединёнными Штатами.

- Есть ли во всём этом какое-то рациональное зерно, или это уже исключительно идеологическая ненависть в отношении США? Ведь, если судить даже по публикациям западных средств массовой информации, Иран в ряде аспектов, например в вопросе Ормузского пролива, выглядит выигравшей стороной. Тем не менее мы обсуждаем столь ожесточённое сопротивление заключению соглашения с Америкой…

- Всё дело в том, что все три фракции едины в одном тезисе: Иран победил. Или, по крайней мере, одерживает победу над Соединёнными Штатами. Все они приводят разные аргументы в пользу этой позиции, утверждая, что американцы не добились своих целей ни по ядерной программе, ни по Ормузскому проливу.

Даже Галибаф вынужден постоянно демонстрировать лояльность радикалам и заявлять, что контроль над Ормузским проливом останется в руках Ирана, что возврата к ситуации, существовавшей до войны, уже не будет и что теперь всё изменилось в пользу Ирана. Понятно, что во многом это политическая риторика. Возможно, даже своеобразный блеф. Но он вынужден произносить эти слова. Однако радикалы отвечают иначе. Они говорят: да, мы уже победили, но нынешние переговорщики пытаются превратить эту победу в поражение. А третья — самая влиятельная и пока молчащая — фракция продолжает выжидать, наблюдая за развитием событий.

Остаётся надеяться, что ею всё-таки руководят люди, способные мыслить рационально и исходить из государственных интересов Ирана, а не исключительно из религиозного фанатизма или крайне идеологизированного понимания геополитики, как это, по всей видимости, происходит у Саида Джалили и многих других представителей радикального лагеря.

Я бы ещё обратил внимание на одно обстоятельство.

Есть весьма влиятельный политический обозреватель, тесно связанный с Корпусом стражей исламской революции и особенно с подразделением "Аль-Кудс". Он неожиданно заявил, что располагает достоверной информацией о подготовке ликвидации самого Корпуса стражей исламской революции. По его словам, Пезешкиан и Галибаф якобы намерены уничтожить главную силу современного Ирана.

После этого многие другие обозреватели сразу сделали вывод, что подобные заявления выглядят как попытка заранее оправдать возможный государственный переворот, в ходе которого радикалы попытаются установить полный контроль как над самим КСИР, так и над государством. Поэтому уровень напряжённости продолжает стремительно возрастать.

- Мне встречались сообщения о том, что депутаты парламента, прежде всего представители наиболее радикального крыла, требуют, чтобы уже подписанный меморандум о взаимопонимании между Ираном и США был обязательно рассмотрен парламентом. Может ли такое рассмотрение стать формальным поводом для того, чтобы провалить возможное соглашение?

- Если наиболее влиятельные силы, прежде всего руководство Корпуса стражей исламской революции, примут именно такое решение, то именно так и произойдёт. Если же они, напротив, сочтут необходимым взять паузу в противостоянии с Соединёнными Штатами, понимая крайне тяжёлое экономическое положение страны, фактически находящейся на грани серьёзного кризиса, тогда логика может быть иной.

Возможно, они исходят из того, что Ирану сейчас необходим не настоящий долгосрочный мир, а временная передышка — возможность выиграть время, немного стабилизировать экономику, перестроить отдельные процессы и частично восстановить внутреннюю ситуацию. Если именно такая логика возобладает, тогда они, скорее всего, не допустят рассмотрения соглашения в парламенте.

Потому что парламент сегодня представляет собой крайне конфликтную площадку. Там постоянно происходят бурные столкновения, звучат резкие обвинения, а так называемые принципалисты, по всей видимости, способны собрать большинство голосов и просто провалить соглашение.

Но, повторю ещё раз, окончательное решение принимают не они. Эти шумные и очень громкие политики сами по себе не определяют государственный курс. Их роль заключается скорее в создании политического давления, которое затем могут использовать те силы, которые действительно принимают окончательные решения, - подчеркивает Андрей Остальский.