США и Иран обменялись условиями для возобновления переговоров

Вашингтон выдвинул Ирану пять условий для перехода ко второму раунду мирных переговоров, сообщает агентство Fars.

США требуют, чтобы Тегеран отказался от любых претензий на компенсации со стороны Вашингтона, передал США 400 килограммов обогащенного урана и сохранил работу только одного ядерного комплекса. Кроме того, американская сторона не готова размораживать даже 25% иранских активов и связывает прекращение боевых действий в других странах с ходом переговоров.

Выполнение этих требований не гарантирует отказа США и Израиля от новых ударов по Ирану, отмечает Fars.

Ранее Иран также выдвинул свои пять условий для возобновления переговоров. Тегеран требует прекращения войны, особенно в Ливане, снятия санкций, разморозки активов, компенсации ущерба и признания суверенитета Ирана над Ормузским проливом.

В начале мая Иран передал США мирный план из 14 пунктов. Он предусматривал прекращение боевых действий, гарантии ненападения, снятие морской блокады и вывод американских войск из региона.

По данным The Wall Street Journal, главным предметом спора остается ядерная программа Ирана. США настаивают на немедленных обязательствах по ограничению ядерной инфраструктуры и запасов урана, тогда как Тегеран предлагает обсуждать это отдельно в течение 30 дней.

Президент США Дональд Трамп ранее назвал предложения Ирана неприемлемыми. В Тегеране заявили, что реакция президента США не имеет никакого значения.