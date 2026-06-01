США и Иран вновь обменялись ударами

В Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) заявили, что американские военные в последние двое суток в целях самообороны нанесли удары по иранским радарам и пунктам управления беспилотниками в городе Горук и на острове Кешм на юге Ирана.

"Точные и целенаправленные удары были нанесены в субботу и воскресенье в ответ на агрессивные действия Ирана, включая сбитие американского беспилотника MQ-1, находившегося в международных водах. Американские истребители оперативно отреагировали, уничтожив иранские средства ПВО, наземный пункт управления и два односторонних ударных беспилотника, представлявших явную угрозу для судов, следующих через региональные воды", – говорится в сообщении.

Как отмечается, никто из американских военнослужащих не пострадал.

Корпус стражей исламской революции (КСИР), в свою очередь, заявил, что через несколько часов после того, как США нанесли удар по телекоммуникационной вышке на острове Сирик в провинции Хормозган, иранские истребители атаковали авиабазу, с которой американские военные нанесли удар. В какой именно стране расположена база, не сообщается. "Если агрессия повторится, ответ будет совершенно иным по масштабу и характеру, и вся ответственность за любую подобную эскалацию ляжет на Соединенные Штаты", – цитирует заявление корпуса агентство Mehr. Американские военные это заявление не комментировали.

Это не первый подобный обмен ударами в течение нынешнего перемирия на Ближнем Востоке, которое продолжается с начала апреля.

В конце прошлой недели СМИ сообщили, что США и Иран достигли предварительного соглашения, которое предполагает продление режима прекращения огня на 60 дней, начало переговоров по иранской ядерной программе и восстановление судоходства в Ормузском проливе. Однако, как пишет Axios, президент Дональд Трамп потребовал внести правки в проект соглашения. В частности, американская сторона хочет зафиксировать, каким образом и в какие сроки США получат иранский ядерный материал. Источники издания утверждают, что Белый дом по-прежнему рассчитывает на успешное заключение соглашения, но сроки его подписания пока не определены.