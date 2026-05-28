США и Иран второй раз с начала недели обменялись ударами

Военные США в ночь на 28 мая сбили четыре беспилотника и нанесли удар по наземной станции управления в иранском портовом городе Бендер-Аббас, где готовились запустить пятый беспилотник, сообщают CNN и другие СМИ со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Эти действия были спланированными, чисто оборонительными и направлены на поддержание режима прекращения огня, утверждает представитель администрации США. Впоследствии сообщение с такой же формулировкой опубликовало Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM). В нём говорится, что иранские беспилотники представляли собой угрозу в районе Ормузского пролива.

Речь идёт о втором случае за последнюю неделю, когда американские военные поражали цели на юге Ирана, заявляя при этом, что режим прекращения огня остаётся в силе.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в ответ на удар по объекту вблизи Бендер-Аббаса был нанесен удар по американской авиабазе. В заявлении ведомства, которое приводит иранское агентство Tasnim, говорится, иранские военные нанесли удар в 4:50 по местному времени, при этом не уточняется, о какой именно авиабазе в какой стране идет речь. В КСИР заявили, что любая "агрессия не останется без ответа" и в случае ее повторения "ответ будет более решительным".

В США пока не подтверждали удар по авиабазе. Национальное информационное агентство Кувейта писало, что силы ПВО отражают атаки беспилотников и ракет.

26 мая американские военные сообщили, что "в целях самообороны" нанесли ряд ударов по объектам на юге Ирана. В КСИР в свою очередь заявили, что сбили американский беспилотник MQ-9 и открыли огонь по самолёту F-35, который, как утверждается, пытался войти в воздушное пространство.

Эти инциденты происходят на фоне американо-иранских переговоров о прекращении войны, которые ведутся через посредников. Госсекретарь США Марко Рубио на днях заявил, что осталось согласовать несколько формулировок. При этом обе стороны подчеркивают, что соглашение может и не быть достигнуто.

Президент США Дональд Трамп 27 заявил, что "пока не удовлетворен" условиями соглашения. По его словам, Тегеран "очень хочет" достичь соглашения, которое положит конец конфликту, но, как отметил он, "пока им это не удалось". Он также повторил готовность Вашингтона возобновить удары, если соглашение не будет достигнуто.