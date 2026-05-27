"Возобновление войны с Ираном будет катастрофой". Взгляд из ОАЭ

Любое возобновление активных боевых действий в незаконченной войне США и Израиля с Ираном станет катастрофой для всего Ближнего Востока. Об этом все чаще напоминают официальные представители монархий Персидского залива, также сильно пострадавших от войны.

Иранские государственные СМИ 26 мая опубликовали обращение Высшего руководителя Ирана аятоллы Моджтабы Хаменеи, в котором он выступил с резкими заявлениями в адрес Израиля и США.

Приуроченное к началу хаджа, ежегодного паломничества в Мекку, оно направлено не только иранцам, но и мусульманам всего мира. В нем, в частности, говорится, что государства Ближнего Востока больше "не будут служить щитом для американских военных баз". При этом в речи Моджтабы Хаменеи содержится и призыв к "дружбе и сотрудничеству" между всеми исламскими странами.

Высший руководитель Ирана выступил с этим обращением на фоне ведущихся через посредников мирных переговоров между Ираном и США. В минувшие выходные сообщалось о якобы существенном прогрессе, госсекретарь США Марко Рубио даже заявил 25 мая, что Вашингтону и Тегерану осталось согласовать несколько формулировок. Однако при этом обе стороны все время подчеркивают, что никакого соглашения может и не быть.

Американские военные 25 мая нанесли ряд ударов по объектам на юге Ирана, как утверждается, в целях самообороны. В ответ иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) выступил с утверждением, что сбил крупный американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper и даже открыл зенитный огонь по истребителю-бомбардировщику F-35, который, как утверждает Тегеран, пытался войти в его воздушное пространство.

Анвар Гаргаш, высокопоставленный чиновник в правительстве ОАЭ и дипломатический советник президента страны шейха Мухаммада ибн Заида Аль Нахайяна, в интервью корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода во время прошедшей в Праге ежегодной конференции по безопасности GLOBSEC подчеркивает, что лишь политическое урегулирование может положить конец 11-недельной войне в регионе, повлекшей многочисленные жертвы и разрушения, нарушившей международную торговлю углеводородами и подрывающей мировую экономику.

В ответ на воздушную кампанию США и Израиля, начатую 28 февраля, Иран выпустил сотни беспилотников и ракет по своим соседям в Персидском заливе, в том числе по целям в ОАЭ, остающимся близким военным союзником Вашингтона. При этом исторически сами Объединенные Арабские Эмираты, как напоминает Анвар Гаргаш, всегда соперничали с Тегераном и являлись сторонником "жесткой линии" в отношении Исламской Республики Иран:

– Поддерживают ли ОАЭ возобновление мирных переговоров с Ираном? Или вы предпочли бы, чтобы США и Израиль нанесли по Ирану еще более сильный удар и "завершили начатое", как призывают некоторые?

– Мы очень старались избежать войны, потому что наши отношения с Ираном были сложными в течение последних 40 лет. Хотя мы соседи, у нас была совместная торговля, инвестиции и множество других связей. Поэтому наша позиция остается неизменной: решение этой проблемы должно быть только политическим. Военные решения, как мы уже увидели, приведут к множеству дальнейших осложнений. Однако никакое политическое урегулирование не должно использоваться в будущем в качестве предлога для новых конфликтов.

– Госсекретарь США Марко Рубио на днях заявил о некотором прогрессе в переговорах с Ираном. Так приведут ли они к подписанию мирного соглашения, или мы, скорее увидим новый виток боевых действий?

– Они должны достичь соглашения. Я не думаю, что Соединенные Штаты или Иран хотят возобновления боевых действий. И весь наш регион и ОАЭ не хотят возобновления войны. Но я думаю – и это одна из проблем – что иранские переговорщики всегда переоценивали свои возможности.

У нас есть региональная и глобальная проблема, связанная с ядерной программой Ирана. Требования сторон известны – они касаются этой программы и обогащения урана в Иране. Сейчас Тегеран также хочет добиться изменения в статусе и международном использовании стратегического Ормузского пролива. Но такие изменения на самом деле повлекут очередные серьезные проблемы. И мы в ОАЭ опасаемся, что пролив вновь может быть использован в качестве повода для будущего конфликта.

– Вы говорили на конференции GLOBSEC, что одного прекращения огня недостаточно – и что региону Персидского залива необходима более широкая система безопасности. Как бы такая система выглядела на практике?

– Нам действительно нужно более глубоко погрузиться в проблему, чтобы надолго обеспечить стабильность в регионе после этого конфликта. Некий региональный пакт, региональная структура всегда важны, их создание имеет смысл. Я имею в виду и Иран, и Ирак, и все государства Персидского залива, которые разделяют общую историю, общую географию и общую акваторию.

Но взаимное доверие только что было весьма подорвано иранскими атаками на страны Персидского залива. Давайте вспомним, что это – американо-израильская война с Ираном. И что государства Персидского залива не желали становиться никакой стороной и частью этой войны. Однако иранцы истолковали ситуацию так: "Раз мы сами не можем справиться с американской и израильской угрозой в одиночестве, то попробуем втянуть весь регион в более масштабный конфликт".

Возможно, эта стратегия показалась иранским командующим привлекательной с тактической точки зрения. Но в стратегическом плане она создала большие долгосрочные проблемы в смысле взаимного доверия – которое теперь необходимо как-то восстановить в наших отношениях с Исламской Республикой Иран.

– И что нужно делать? Какие шаги следует предпринять для восстановления этого доверия?

– Полагаю, для начала нам нужно достичь политического решения. Иран должен услышать от нас, то есть от Объединенных Арабских Эмиратов, что мы не хотим эскалации. И что мы не хотим воевать – но готовы защищаться. Я думаю, таким является наше послание Ирану. Но в первую очередь мы хотим начать с политического решения, которое учитывает наши основные интересы, основные интересы Ирана и основные международные интересы. Как только этот процесс стартует, начнется и долгий путь к примирению.

Кроме того, мы должны прийти к взаимопониманию посредством различных мер по укреплению доверия – и убедиться, что Иран не будет проявлять агрессию по отношению к нам. Мы никогда раньше не переживали нападений на страны Персидского залива. Это оказался наихудший для нас сценарий – и, к сожалению, агрессия исходила от нашего северного соседа. Поэтому я должен очень четко заявить: мы всячески поддерживаем достижение политического соглашения в ближайшие несколько дней, которое, так сказать, перевернет страницу – но, как я уже отметил, оно не должно посеять семена будущей нестабильности в регионе.

– Заглядывая в будущее: как, по вашему мнению, этот конфликт повлияет на региональное влияние Ирана?

– Во многих отношениях это влияние Ирана будет ослаблено. Во-первых, он будет восприниматься как угроза всеми его южными соседями – которые начнут тратить на оборону гораздо больше средств. Также в Персидском заливе более заметным станет влияние Соединенных Штатов – из-за последних иранских атак, направленных на нас. И самому Ирану предстоит пройти долгий путь восстановления собственной инфраструктуры, экономики, валюты. Поэтому Тегерану действительно необходимо пересмотреть свои отношения с регионом. Ему необходимо начать действовать как важная региональная держава – но это означает действовать еще и как, подчеркиваю, ответственная региональная держава, – говорит Анвар Гаргаш.

Примечательно, что в обращении Моджтабы Хаменеи к иранцам и мусульманам всего мира, опубликованном 26 мая, много места занимают отдельные угрозы в адрес Израиля. Это государство, как утверждает Хаменеи, является "раковой опухолью" и "вступает в финальную стадию" своего существования.

Также в нем звучит призыв к мусульманам и "угнетенным всего мира, в особенности молодежи" постоянно повторять лозунги "Смерть Израилю" и "Смерть Америке". Будущее человечества, по мнению Хаменеи – за "исламской нацией и исламской цивилизацией", которой необходимо еще решительнее, чем прежде, "отмежеваться от "многобожников", а также Америки и Израиля".

Также в последнее время многие мировые СМИ отмечают, что некий период полной гармонии в отношениях между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, длившийся, пока они совместно вели активную войну против Ирана и проиранских группировок на Ближнем Востоке, может закончиться.

Трения между Трампом и Нетаньяху, которые отмечают эксперты, связаны с попытками США завершить войну на Ближнем Востоке дипломатическим путем, в то время как Израиль намерен продолжить наступательные военные операции, в том числе в Ливане против группировки "Хизбалла" – ближайшего союзника и прокси-силы Тегерана.

Приоритетом американского президента является быстрое заключение очередной "сделки века" с Ираном на правах победителя, чтобы повысить собственную популярность внутри США и стабилизировать мировую экономику. Для Нетаньяху же целью остается полное устранение экзистенциальной угрозы со стороны иранского режима, включая его ядерную и ракетную программы.

В беседе с Радио Свобода Анвар Гаргаш также отмечает, что нынешняя война еще больше сблизила ОАЭ с Израилем:

Израильтяне сейчас оказали нам значительную помощь в защите от иранских ракет и беспилотников

– У нас с Израилем открытые официальные отношения, произведен обмен посольствами и так далее. Израильтяне сейчас оказали нам значительную помощь в защите от иранских ракет и беспилотников, это факт. Я думаю, что иранские атаки на страны Персидского залива в некотором смысле способствовали дальнейшему отрыву процесса обеспечения безопасности монархий Персидского залива от проблем других арабских стран.

Вообще тревоги стран Персидского залива теперь гораздо больше связаны с Ираном. В итоге это еще одна сфера, где стратегия Тегерана потерпела стратегическую неудачу – и, на мой взгляд, создала для Израиля в Персидском заливе еще больше возможностей, а не приуменьшила их. Я имею в виду то, что с Израилем у нас появилось больше неафишируемых контактов, стало больше политических каналов общения, больше намерений по закупкам израильских вооружений. Определенно никоим образом Израиль от произошедшего не проиграл.

– Если США и Израиль вновь станут наносить удары по Ирану, насколько ОАЭ будут обеспокоены риском расползания регионального военного конфликта с участием государств Персидского залива? Во время предыдущего раунда боевых действий также поступали сообщения и о том, что ОАЭ и Саудовская Аравия сами наносили удары по иранским объектам, в ответ на атаки.

– Повторю, что наша позиция с первого дня была предельно ясна: мы не станем предпринимать никаких враждебных действий, но будем защищаться. Мы имеем на это право. Учитывая это, второй раунд войны, если он начнется, будет катастрофой, потому что Иран оказался в очень слабой позиции. Но мы не хотим второго раунда, и США не хотят идти по этому пути. Опять же, я думаю, все будет зависеть от гибкости иранских переговорщиков. Они за прошедшие годы упустили много возможностей – и поэтому я надеюсь, что на сей раз подобного не произойдет.

– ОАЭ ввели заметные визовые и прочие ограничения в отношении граждан Ирана. Почему они нацелены на обычных иранцев, многие из которых никак не могут влиять на политику Исламской Республики? И большое количество иранцев выступает резко против правящего режима.

– В ОАЭ живут около 100 тысяч иранцев, и мы их никогда не спрашивали об их политических взглядах. Некоторые меры, которые мы принимаем, необходимы, потому что мы находимся фактически в состоянии войны. Поэтому ряду иранских граждан, проживающих в ОАЭ, но временно оказавшимся за границей, было отказано во въезде обратно в ОАЭ. Мы также приняли меры против определенных учреждений, которые давно существуют в ОАЭ, но напрямую связаны с иранским государством. Таким образом, мне приходится проводить различие, например, между школой, которая преподает фарси, но находится в частной собственности, и школой, которая преподает фарси, но связана с иранским правительством, – рассказывает Анвар Гаргаш.