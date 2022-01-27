США и НАТО дали жёсткий ответ. Решится ли Путин на войну?

В среду во второй половине дня американский посол в Москве Джон Салливан передал в МИД России письменный ответ Соединенных Штатов на требования России о предоставлении гарантий безопасности и нерасширения НАТО на Восток. Речь, прежде всего, идет о требовании Москвы гарантировать отказ от принятия в Североатлантический Союз Украины. В сегодняшнем выпуске "Времени Свободы" мы обсуждаем, усилилась ли угроза войны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен созвал вчера в Вашингтоне специальный брифинг, на котором объявил о передаче американского ответа и о том, что США хотели бы, чтобы Россия не публиковала его содержание, оставив некоторый простор для дипломатических маневров.

Свой ответ России передал и союз НАТО. Его генеральный секретарь Йенс Столтенберг, выражая надежду на диалог, подтвердил, что НАТО никогда не откажется от существующих принципов принятия в союз новых членов. Важно отметить, что этот ответ был согласован со всеми тридцатью странами-участницами альянса. Столтенберг заявил среди прочего, что Россия должна отвести свои войска не только из Украины, но и из Грузии и Молдовы, имея в виду конфликты вокруг Абхазии и Южной Осетии, и в Приднестровье.

Военные эксперты продолжают анализировать структуру группировки российских войск, которая перебрасывается к границам Украины и в Беларусь. Специалисты отмечают, что она состоит из военнослужащих-контрактников, многие из которых в соцсетях проговариваются, что предлог их отправки – участие в учениях – лишь легенда прикрытия. Но единого мнения, едут ли они воевать, или только «оказывать давление на Украину, у них нет. Еще одна важная деталь – переброска подразделений десантных войск, которые при проведении неожиданных боевых операций часто являются главной ударной силой.

О том, может ли решиться Владимир Путин на новую войну против Украины рассуждал в недавнем интервью Мумину Шакирову Александр Невзоров. Ответ на вопрос об Украине в 16:04.

Обсуждая вероятность начала войны, стоит вспомнить, к каким трагическим последствиям она может привести. Страшный пример – гибель в июле 2014 года в Донбассе пассажирского самолета "Малазийских авиалиний", следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту лайнера находились 298 человек. Не выжил никто. В Нидерландах идет суд по этому делу, подсудимыми являются трое граждан России и один гражданин Украины. Согласно выводам следствия, самолет был сбит ракетой комплекса ПВО "Бук", доставленного на подконтрольную сепаратистам Донбасса территорию из Российской Федерации. А ЕСПЧ вчера приступил к рассмотрению жалобы Нидерландов, которые настаивают, что Россия имела эффективный контроль над участниками военных действий со стороны сепаратистов в то время, когда был сбит самолет, выполнявший рейс MH17. Российский представитель полностью отверг причастность России к гибели самолета, вызвав негодование сидевших в зале родственников погибших.

Лишним напоминанием Владимиру Путину о том, к чему может привести война, станет именно сегодняшний день. Сегодня отмечается День памяти жертв Холокоста – миллионов евреев уничтоженных нацистами во время Второй мировой войны. Сегодня же годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, жертвами которой стали, по некоторым оценкам, более миллиона жителей города, в том числе старший брат нынешнего президента России . Во время войны гуманитарная катастрофа разворачивалась не только в самом Ленинграде, но и в его окрестностях, в частности, в селе Никольском, где в психиатрической больнице имени Кащенко были убиты все пациенты.

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