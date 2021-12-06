США и партнёры в Европе подготовили возможные санкции к России

Госсекретарь США Энтони Блинкен свяжется по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским - до того, как президент США Джо Байден проведёт телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Затем Байден - после завершения переговоров с Путиным - свяжется по телефону с Зеленским. Эти подробности сообщил журналистам в Вашингтоне высокопоставленный представитель Белого дома. Байден, во время его переговоров с Путиным, "даст ясно понять Путину", что если Россия сделает выбор в пользу продолжения военной агрессии против Украины, то это обойдётся ей "реально дорого", сказал источник.



Байден и Путин, как ожидается, во время предстоящей 7 декабря телефонной конференции обсудят наращивание российских войск вблизи российско-украинской границы . США уже обсудили с европейскими партнёрами планы коллективных действий в случае российской военной эскалации на Украине, - сообщил представитель Белого дома. Такие действия будут включать существенные экономические контрмеры как с европейской стороны, так и со стороны Соединённых Штатов. Следствием этих мер станет тяжёлый ущерб российской экономике, сказал общавшийся с журналистами официальный представитель администрации США.



Кроме того, 6 декабря Сенатский комитет по иностранным делам проведёт секретный брифинг по вопросам российской политики Соединённых Штатов. Брифинг будет проводиться в дополнение к пленарным слушаниям Комитета по вопросам политики США относительно России и Тайваня.

Ранее источники, близкие к администрации США, сообщили, что в окружении президента Джо Байдена продолжают "взвешивать" все возможные санкции против России, которые могли бы сдержать российское руководство от вторжения на территорию Украины.



Среди рассматриваемых санкций - ограничительные меры в отношении людей из ближнего круга президента Владимира Путина и руководителей крупнейших российских энергетических компаний. Рассматривается и "ударная мера", которая, правда, неоднократно уже была на слуху - начиная с весны 2014 года, когда Россия аннексировала Крым. Речь идёт об отсоединении российских банков от международной платёжной системы SWIFT, сообщил 6 декабря телеканал CNN.



Сведений об окончательном решении применить к России новые санкции пока нет.