США и Польша обсуждают возможную передачу польских самолётов Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Соединённые Штаты обсуждают с Польшей возможность передачи Украине польских боевых самолётов - и поставки в Польшу американских истребителей взамен.

"Я не могу говорить о каких-то сроках, но мы рассматриваем этот вопрос очень активно" - сказал Блинкен во время визита в Молдову. Он подтвердил, что США не возражают против поставок Украине боевых самолётов другими странами НАТО.

Ранее союз НАТО и представители Польши заявляли, что польские боевые самолёты, среди которых МиГ-29 и Су-25, не будут передаваться Украине, Евросоюз, который первоначально заявил о возможности такой передачи, также заявил, что не будет её финансировать. Однако, по сообщениям World Street Journal, вариант с передачей Украине польских боевых самолётов по-прежнему не исключён - описанная схема предусматривает, что Польша, в свою очередь, получит от США истребители F-16.

Украина призывает страны НАТО ввести над страной бесполётную зону, чтобы не дать России использовать авиацию и ракеты. В НАТО отказываются это делать, утверждая, что такой шаг в России могут расценить как объявление войны.

Российское Минобороны в воскресенье заявило, что использование граничащих с Украиной государствами своих аэродромов для базирования украинской боевой авиации будет рассматриваться как вовлечение этих стран в конфликт. О возможных поставках Украине самолётов с их базированием на территории самой Украины в заявлении не сказано. Одновременно российские военные утверждают, что практически вся боеспособная украинская авиация уничтожена. Независимо подтвердить это утверждение невозможно, достоверно известно о потере Украиной нескольких боевых самолётов и вертолётов из десятков имевшихся на момент начала конфликта.

Российское вооружённое вторжение в Украину - официально специальная военная операция - началось 24 февраля. ООН подтвердила гибель более 300 мирных жителей в результате боевых действий.