Зеленский: аэродром Винницы уничтожен ракетным ударом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что аэропорт Винницы "полностью уничтожен": по его словам, российские войска нанесли по объекту восемь ракетных ударов.

Аэродром Винницы - двойного назначения, помимо гражданской инфраструктуры, там базируется 456-я отдельная смешанная авиационная бригада. Информации о возможных жертвах пока нет.

В сети появились видео предположительно последствий удара по аэродрому. По словам президента Украины, обстрел производился ракетами "Калибр" предположительно с территории самопровозглашённой непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), фактически подконтрльной Кремлю (где размещены российские войска и вооружения). Это не подтверждённая информация. Минобороны России удар пока не комментирует.

Владимир Зеленский вновь обратился к западным лидерам с просьбой ввести над Украиной "бесполётную зону": "Сделать гуманитарную воздушную зону, без ракет, без авиабомб. Мы люди, и это ваша гуманитарная обязанность защищать нас, защищать людей. И вы это можете". Представители стран НАТО неоднократно заявляли, что не готовы выполнить это требование, поскольку оно означало бы необходимость сбивать российские самолёты.

В воскресенье вновь сорвалась эвакуация мирных жителей из города Мариуполя на берегу Азовского моря. Он фактически блокирован российскими войсками. Как утверждает украинская сторона, эвакуации препятствуют обстрелы со стороны российских войск. Минобороны России ранее заявляло, что "националисты" якобы препятствуют выезду людей из города.

В нескольких городах на территории, взятой под контроль российской армией или сепаратистами, в воскресенье прошли акции протеста под флагами Украины - в том числе в Херсоне и Новой Каховке Херсонской области, Старобельске Луганской области.

В Новой Каховке российские военные открывали стрельбу. По последним сообщениям, ранены пять человек.