США и Россия открывают диалог о стратегической стабильности в Женеве

Представители США и России в среду 28 июля открывают в Женеве (Швейцария) диалог о стратегической стабильности. Эти переговоры, как заявлялось ранее, должны заложить основу для будущей системы контроля над вооружениями и снижения риска ядерной войны.

В последние годы перестал ряд действовать ряд договоров о контроле над вооружениями. Договор СНВ-3, продлённый незадолго до истечения срока его действия, будет действовать ещё 5 лет, его будущее также неясно.

Как отмечает "Голос Америки", от сессии в Женеве не ждут крупных прорывов, но она, вероятно, приведет к новым переговорам.

Глава российской делегации, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, заявил журналистам в Москве во вторник, что Россия передала свои предложения в письменном виде, но не стал вдаваться в детали.

Российская сторона долгое время настаивала на том, что стратегическая стабильность невозможна без ограничений на оборонительные и наступательные вооружения. Рябков заявлял, что Москва будет настаивать также на включении систем ПРО в будущее соглашение по контролю над вооружениями.

Со своей стороны, администрация президента США Джо Байдена хочет, чтобы Москва согласилась ограничить свои так называемые нестратегические ядерные вооружения, которые не попадают под действие договора СНВ-3. Важным фактором также является то, что Байден назвал "новым, опасным современным оружием, которое выходит на сцену и сокращает время реакции, что повышает вероятность возникновения случайной войны". По-видимому, речь идёт о новом гиперзвуковом оружии, а также стремлении России к созданию экзотического ядерного оружия, включая крылатую ракету с ядерной силовой установкой и ядерной боеголовкой, а также беспилотный подводный аппарат с ядерной силовой установкой, о разработке которых говорил президент России Владимир Путин. Он заявлял, что Россия вынуждена разрабатывать новые виды оружия, способные обходить системы ПРО.

О начале политического диалога о стратегической стабильности договорились президенты США и России на саммите в Женеве 16 июня. По его итогам они выступили с совместным заявлением о недопустимости ядерной войны. Это был единственный официальный документ, выпущенный по итогам саммита.

Отношения США и России продолжают оставаться напряжёнными. Вашингтон обвиняет Москву в организации кибератак. Обе стороны обвиняют друг друга во вмешательстве во внутренние дела, в том числе в выборы.