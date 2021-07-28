Байден: кибератаки могут привести к "горячей" войне

Президент США Джо Байден предупреждает, что кибератаки могут привести к "горячей войне".

Во вторник, выступая перед сотрудниками американских разведывательных служб, Джо Байден предположил, что реальная "горячая" война с крупной державой, если это случится, будет скорее всего "результатом кибератаки с большими последствиями". В своих комментариях президент США подчеркнул, что все большее число кибератак против американских государственных учреждений и частных компаний приходится на Россию и Китай. Президент также обвинил Россию во вмешательстве в американский избирательный процесс: "Посмотрите, что Россия уже делает в отношении выборов 2022 года, на дезинформацию. Это чистейшее нарушение нашего суверенитета".

Президент Байден не первый американский президент, предупреждающий, что кибервойна может привести к "горячей" войне. Барак Обама и Дональд Трамп заявляли о том, что США могут прибегнуть к военной операции в ответ на особо опасные кибератаки.

Комментарии президента Байдена, по мнению экспертов, свидетельствуют о готовности Белого дома более решительно ответить на кибератаки, число которых возросло после встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве, на которой президент США потребовал от президента России предпринять больше усилий для предотвращения кибератак с территории России.