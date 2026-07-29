США и Саудовская Аравия нанесли удары по проиранским силам в Ираке

Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что американские военные совместно с армией Саудовской Аравии 28 июля нанесли "точечные удары" по объектам проиранских группировок в Ираке.

В сообщении эти группировки названы террористическими. Как утверждаения, по приказу иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) они совершали нападения на войска Соединенных Штатов и энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии.

"Истребители США и Саудовской Аравии нанесли удары по многочисленным логистическим и оружейным складам террористов на востоке Ирака в рамках решительного ответа на более чем 30 атак беспилотников, запущенных по приказу Корпуса стражей исламской революции за последние 72 часа. Неоправданные атаки на американские войска не увенчались успехом", – заявили в командовании. Саудовская Аравия подтвердила участие в нанесении ударов. О погибших не сообщалось.

В Ираке действуют шиитские вооружённые группировки, входящие в так называемую "ось сопротивления" - сеть проиранских группировок в странах Ближнего Востока, которую курирует КСИР.

Ранее американские военные сообщали, что вечером 28 июля силы КСИР запустили из Ирана несколько баллистических ракет по американским войскам, дислоцированным на Ближнем Востоке, но они были перехвачены. Представители администрации США неформально подтвердили, что речь шла о попытке удара по базе в Иордании.

Власти Ирана 26 июля заявили о прекращении атак на союзников США на Ближнем Востоке, поскольку Вашингтон перестал атаковать Иран вторую ночь подряд. При этом в Тегеране заявили, что могут расширить боевые действия, если США возобновят атаки. До этого США и Иран почти две недели обменивались ударами: США атаковали Иран, Тегеран отвечал атаками на американские базы в Бахрейне, Катаре и Иордании.