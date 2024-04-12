США и Великобритания запретили торговлю российским алюминием, медью и никелем. Этими товарами нельзя будет торговать на биржах в Чикаго и Лондоне. Об этом сообщается на сайтах министерства финансов США и британского правительства. США запретили также импорт этих металлов (в Британии запрет действует с декабря).

Металлы— одна из основных статей российского экспорта, отмечается в сообщении британского правительства. По оценке Великобритании, доходы России от экспорта металлов сократились с 25 до 15 миллиардов долларов после начала российского вторжения в Украину. Принятые меры должны сократить и эту сумму.

Россия производит около 6 процентов мирового никеля, 5 процентов алюминия и 4 процентов меди. На складах Лондонской бирже металлов по состоянию на конец марта на российский алюминий приходилось 96 процентов запасов, на никель 62, а на медь 36 процентов, отмечает агентство Bloomberg.

Импорт российских металлов остаётся одной из основных статей в торговле между Россией и Евросоюзом. Ранее ряд экспертов предполагал, что ограничения на эту торговлю должны попасть в один из следующих пакетов санкций ЕС.