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США начнут "стратегический диалог" с оппозицией и обществом Беларуси

Заместитель госсекретаря Венди Шерман и Светлана Тихановская

Соединённые Штаты до конца нынешнего года начнут "стратегический диалог" с представителями демократического движения и гражданским обществом Беларуси.

Об этом сообщил Госдепартамент по итогам встречи заместителя госсекретаря Венди Шерман с белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской.

Как сказано в сообщении, США поддерживают стремление белорусского народа к демократической, суверенной и стабильной Беларуси. Шерман и Тихановская "выразили надежду, что в стратегическом диалоге примут участие учреждения правительства США, занимающиеся вопросами Белоруссии, а также широкий круг белорусских демократических сил, включая политических лидеров, представителей гражданского общества, независимых журналистов, правозащитников, юристов, профсоюзных лидеров, учёных и простых белорусов", — сообщил Госдепартамент.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что один из ведущих сотрудников Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента будет наделён полномочиями специального посланника по взаимодействию с белорусской оппозицией. Тихановская призвала к назначению спецпредставителя на встрече с сенаторами США.

  • Соединённые Штаты не признают Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси и взаимодействуют с оппозицией его режиму, но в то же время официально не признают какого-либо правительства в изгнании. Против Беларуси введён ряд санкций, как в связи с репрессиями, так и в связи с помощью, которую Лукашенко оказывает Владимиру Путину в войне против Украины. США подчёркивают важность сохранения суверенитета Беларуси.

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