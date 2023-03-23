США начнут "стратегический диалог" с оппозицией и обществом Беларуси

Соединённые Штаты до конца нынешнего года начнут "стратегический диалог" с представителями демократического движения и гражданским обществом Беларуси.
Об этом сообщил Госдепартамент по итогам встречи заместителя госсекретаря Венди Шерман с белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской.
Как сказано в сообщении, США поддерживают стремление белорусского народа к демократической, суверенной и стабильной Беларуси. Шерман и Тихановская "выразили надежду, что в стратегическом диалоге примут участие учреждения правительства США, занимающиеся вопросами Белоруссии, а также широкий круг белорусских демократических сил, включая политических лидеров, представителей гражданского общества, независимых журналистов, правозащитников, юристов, профсоюзных лидеров, учёных и простых белорусов", — сообщил Госдепартамент.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что один из ведущих сотрудников Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента будет наделён полномочиями специального посланника по взаимодействию с белорусской оппозицией. Тихановская призвала к назначению спецпредставителя на встрече с сенаторами США.
- Соединённые Штаты не признают Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси и взаимодействуют с оппозицией его режиму, но в то же время официально не признают какого-либо правительства в изгнании. Против Беларуси введён ряд санкций, как в связи с репрессиями, так и в связи с помощью, которую Лукашенко оказывает Владимиру Путину в войне против Украины. США подчёркивают важность сохранения суверенитета Беларуси.
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