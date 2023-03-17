ООН подозревает Беларусь в преступлениях против человечности

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в пятницу опубликовало доклад, посвящённый политическим репрессиям в Беларуси. ООН пришла к выводу, что масштаб репрессий таков, что может расцениваться как преступления против человечности.

В докладе рассматриваются преследования оппонентов авторитарного руководителя Беларуси Александра Лукашенко. Они приняли массовый характер в 2020 году, когда белорусы публично выразили несогласие с результатами президентских выборов. Последовавшие нарушения прав человека названы в докладе грубыми, масштабными и систематическими. По выводам ООН, эти нарушения продолжаются по сей день.

Исследование основано на утверждениях 207 жертв и свидетелей репрессий. Также ООН проанализировала более 2500 улик, включая фотографии, видеозаписи, медицинские данные и решения судов. Они свидетельствуют о неоправданном применении силы, случаях избиений, пыток, изнасилований, незаконных арестов и безнаказанного превышения властных полномочий. Авторы доклада считают эти случаи частью единой кампании по притеснению политических противников Лукашенко.

На следующей неделе доклад будет представлен на заседании Совета по правам человека ООН.