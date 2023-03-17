ООН подозревает Беларусь в преступлениях против человечности

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в пятницу опубликовало доклад, посвящённый политическим репрессиям в Беларуси. ООН пришла к выводу, что масштаб репрессий таков, что может расцениваться как преступления против человечности.
В докладе рассматриваются преследования оппонентов авторитарного руководителя Беларуси Александра Лукашенко. Они приняли массовый характер в 2020 году, когда белорусы публично выразили несогласие с результатами президентских выборов. Последовавшие нарушения прав человека названы в докладе грубыми, масштабными и систематическими. По выводам ООН, эти нарушения продолжаются по сей день.
Исследование основано на утверждениях 207 жертв и свидетелей репрессий. Также ООН проанализировала более 2500 улик, включая фотографии, видеозаписи, медицинские данные и решения судов. Они свидетельствуют о неоправданном применении силы, случаях избиений, пыток, изнасилований, незаконных арестов и безнаказанного превышения властных полномочий. Авторы доклада считают эти случаи частью единой кампании по притеснению политических противников Лукашенко.
На следующей неделе доклад будет представлен на заседании Совета по правам человека ООН.
- На выборах, прошедших в августе 2020 года, ЦИК Беларуси признал победителем Александра Лукашенко. Независимые наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях и вбросах в ходе выборов. Многие противники Лукашенко считают, что именно Светлана Тихановская на самом деле одержала победу, однако результаты выборов сфальсифицировали.
- После выборов в Беларуси прошли массовые протесты, которые были подавлены режимом Лукашенко с беспрецедентной жестокостью. По данным МВД Беларуси, с августа по ноябрь 2020 года было задержано более 13 тысяч человек.
- Под давлением правоохранительных органов многие белорусские оппозиционеры были вынуждены покинуть страну. Те, кто оставался в ней, получали и по сей день продолжают получать длительные сроки тюремного заключения.
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